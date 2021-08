Triomf per honrar Josep Ramon Vigueras

La victòria del CF Martorell en la primera edició del Torneig Josep Ramon Vigueras, el trofeu que neix per reconèixer la tasca desenvolupada pel cirurgià que ha dirigit durant tretze temporades el club martorellenc, dividides en dues etapes, va ser el colofó d’una tarda per recordar al Municipal Torrent de Llops. Els blanc-i-vermells van signar una espectacular remuntada en els últims tretze minuts de joc i es van imposar a la formació juvenil de Divisió d’Honor del FC Cerdanyola (3 a 1).

L’equip de Javi Cuesta va afrontar el duel amb només quatre sessions preparatòries efectuades. En contraposició, el juvenil A del FC Cerdanyola fa setmanes que treballa i ahir va disputar el seu vuitè amistós de l’estiu. Tot i això, els locals van exhibir intensitat i capacitat competitiva des dels primers minuts de joc.

Els martorellencs no es van limitar a contenir el talentós equip vallesà. Van cercar amb intel·ligència el moment oportú per atacar de forma eficient i una excel·lent centrada de Christian Alarcón va permetre Èric Arévalo rematar de cap i va obligar Marc Martínez a lluir-se (min 21). La segona ocasió dels amfitrions encara va ser més clara. Un servei del porter Toni Domínguez i l’error de càlcul de la defensa visitant van habilitar Marcos Sinobas per encarar en solitari Marc Martínez. La vaselina del davanter blanc-i-vermell es va estavellar al travesser (min 35).

La tònica del partit no va variar a la represa i Oriol Muñoz va gaudir d’una tercera acció ofensiva per marcar (min 59). Lògicament, les prestacions físiques dels martorellencs van començar a minvar a partir de l’equador del segon acte i William Ferrell va aprofitar l’única errada en defensa dels amfitrions per marcar (0 a 1). L’adversitat va propiciar la furibunda reacció futbolística dels blanc-i-vermells i el debutant David Olid (CE Júpiter), va segellar la remuntada amb un increïble hat-trick. Va empatar amb una magnífica rematada rasa i creuada al primer pal i va capgirar el marcador en xutar de primera, des del punt de penal, una centrada rasa de Martí Rafanell. Per últim, va aprofitar que l’àrbitre va concedir la llei de l’avantatge després que un defensa fes penal a Jesús Peñarrubia, per sentenciar el triomf a boca de canó.

El CF Martorell va reconèixer ahir la tasca que ha desenvolupat el cirurgià Josep Ramon Vigueras en el decurs de les tretze temporades que ha presidit el club. L’ascens del primer equip de Tercera a Primera Catalana i el creixement qualitatiu i quantitatiu del futbol formatiu de l’entitat figuren entre els seus mèrits, A la imatge, Rafa Garcia, actual president del club, entrega una placa al seu antecessor en el càrrec.