El jugador del Barça Jordi Alba ha acceptat rebaixar-se el salari, a més de diferir el pagament d’algunes variables contemplades al seu contracte, segons ha informat SER-Catalunya. El lateral esquerrà, que aquest estiu s’ha convertit en el quart capità de la plantilla, ha tancat les converses amb la directiva de Joan Laporta, que es van iniciar el mes de maig passat quan el club va enviar una carta als seus assessors.

El jugador ha acceptat aquest pacte amb la junta, que modifica substancialment les condicions de la seva relació contractual, firmat fins al 2024. De moment, ni Alba ni el Barça han donat caràcter oficial a aquest acord que alleuja una mica l’economia del club.

Alleugerir la massa salarial

La decisió del defensa, tal com va fer al seu dia Gerard Piqué, que amb la seva rebaixa salarial va permetre que s’inscriguessin Depay i Eric García, permet al Barça alleugerir la massa salarial, situada ara entorn del 93% dels ingressos que rep anualment. Amb Messi, era del 110%. «Em molesta que es diguin mentides», va cridar enfadat Alba quan es posava en dubte la seva capacitat per ajudar el club en una «dramàtica» situació econòmica, com la va qualificar el mateix Laporta.

«La meva predisposició sempre ha sigut ajudar el club i estimo el Barça. Ningú ha de dubtar de mi», havia dit Alba després de la golejada en l’estrena de Lliga contra la Reial Societat (4-2) posant en relleu el seu compromís amb el club blaugrana.

La directiva continua negociant amb Busquets, primer capità, i Sergi Roberto, el tercer. Unes converses que també s’estendran als jugadors més ben pagats de la plantilla com Griezmann i Coutinho. El club busca de forma desesperada retallar aquesta elevadíssima massa salarial just abans que tanqui el mercat estiuenc aquesta mateixa setmana.