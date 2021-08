El tercer partit de pretemporada de la formació juvenil del CE Manresa va permetre als jugadors de Joan Segura constatar l’exigència competitiva de la Lliga Nacional Juvenil. Els blanc-i-vermells van encaixar una golejada (0 a 5) contra la FE Grama, un oponent de la seva mateixa categoria, que va evidenciar la necessitat de millorar com defensa el conjunt manresà els atacs del rival per l’interior. Els amfitrions van afrontar el duel amb baixes per lesió i per motius personals. En aquest context, la capacitat per assistir de l’interior colomenc Uri Gómez i la mobilitat de Dani Martín, van causar estralls en l’entramat defensiu local i van propiciar la golejada.