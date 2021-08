Un nom ennuvola l’inici de la temporada al redós del Parc del Segre. La baixa definitiva per lesió de Chelsey Perry, la gran aposta del Cadí la Seu per al curs que ha de començar en tot just un mes, condiciona la posada en marxa del conjunt urgellenc. La plantilla que entrena Bernat Canut comença aquest dilluns a entrenar-se amb la necessitat, més que mai, de confeccionar un bloc. De ser, valgui la redundància, més equip que mai. I és que a manca d’una estrella, el club de la capital de l’Alt Urgell ha de reinventar-se per poder afrontar amb garanties una lliga cada vegada més igualada i on la majoria d’adversaris veuen créixer els seus pressupostos de manera accentuada mentre a la Seu hi continua regnant la contenció.

«La baixa de Chelsey Perry ens fa molt mal, almenys psicològic», admet Canut després que la resta d’integrants de l’equip hagin anat fent les proves d’esforç i els controls físics a mesura que han anat arribant a la capital de l’Alt Urgell. El fisioterapeuta de l’equip, Xevi Calm, assegura que les jugadores, durant l’estiu, «han fet els deures». El club també els havia fet. «Estem o estàvem contents amb l’equip», diu Canut, que havia aconseguit lligar la direcció esportiva que a nivell de despatxos coordina el vicepresident esportiu Pep Ribes. Perry, diu el tècnic de la Seu que torna a encapçalar el projecte del Cadí des de la banqueta, era «la cirereta del pastís», «la nostra aposta». Però una lesió importantíssima jugant a la WNBA amb les Indiana Fiver l’ha deixat fora de combat.

«És una jugadora especial, una 5-4 o una 4-5 amb molta capacitat de tir de tres», insisteix Bernat Canut afirmant que el fet que l’NBA femenina s’hi fixés «ens deia que anàvem bé». D’entrada, que disputés la competició americana comportava que Chelsey Perry no estaria disponible fins a l’octubre. D’aquí que el club ja s’havia mogut per reforçar l’equip. Malgrat que la idea inicial era tenir només deu fitxes professionals, el fet que la pivot americana no pogués arribar a temps per a l’inici de la lliga i que dues de les jugadores que continuen de l’any passat, les exteriors Ariadna Pujol i Gala Mestres, tampoc no estiguin en condicions de començar la pretemporada amb el grup perquè s’estan acabant de recuperar de sengles intervencions quirúrgiques a què s’han sotmès aquest estiu, ja va portar l’entitat a firmar la pivot eslovaca Klaudia Lukacovicova. Inicialment no entrava als plans.

Acudir al mercat

Ara el club haurà d’acudir al mercat. Sense pausa, però sense pressa. Hi estan plenament d’acord Pep Ribes i Bernat Canut. El vicepresident de Sedis Bàsquet explica que «buscarem amb calma el recanvi». «Ens haurem de reinventar», diu el tècnic. Ribes afegeix que «no fitxarem per fitxar. Intentarem trobar una interior que tingui o que sigui el més semblant possible» a l’americana lesionada, «tot i tenir clar que igual no serà». A més a més, recorda el director esportiu de l’entitat, també cal tenir clar que Perry hauria debutat per primer cop com a professional i «s’havia de veure com responia a les expectatives».

A hores d’ara el mercat és escàs, car i de poc nivell. Per tant, diu Bernat Canut, «haurem de tenir tots plegats paciència i esperar que surti una oportunitat. No ens podem precipitar». I Pep Ribes hi afegeix: «Esperarem a veure el treball de tothom els primers dies d’entrenament per valorar-ho tot plegat». I el treball, físic i de pista, comença aquest dilluns. Ho farà amb cinc cares noves i cinc que continuen. En general, «l’equip era el que volíem», una plantilla jove, amb molta polivalència i bones qualitats físiques. Per tant, «capacitat per córrer».

La plantilla

El bloc haurà de ser l’estrella de l’equip. Jugar tothom per tothom. Tot i perdre dos puntals d’altres temporades com Georgina Bahí i Yurena Díaz, Bernat Canut confia en les cinc nacionals que continuen del curs anterior. Especialment en el pòquer d’asos -sense desmerèixer Gala Mestres- que han de resultar Irati Etxarri, Ariadna Pujol, Laia Raventós i Laura Peña. Les dues últimes seran el termòmetre de l’equip. La batuta. «La Laura i la Laia faran un pas endavant en lideratge. I en aportació tant ofensiva com defensiva», augura Canut, que en part ha construït l’equip al tomb de la continuïtat de l’ala-pivot de Pamplona. Retenir Etxarri ha estat cabdal.

Però a la Seu són conscients que sí aquest any Irati acaba d’explotar, serà el darrer any al Cadí. Com podria passar amb Ariadna Pujol si recupera el to de l’inici de la temporada passada i aconsegueix mantenir tot el curs una regularitat d’alt nivell sense molèsties que l’obliguin a abaixar el ritme. Gala Mestres i una de les noves incorporacions, la jove pivot valenciana Montserrat Brotons, han de ser dos complements per donar oxigen a jugadores, exteriors en un cas, interiors en l’altre, amb més ascendència a l’equip. Com pot ser, en la faceta anotadora, Mikayla Pivec. Amb passat al Campus Promete, aquesta ala americana és «una jugadora amb molt talent». També en posicions exteriors ha de tenir un important paper la letona Paula Strautmane. «És una 3 molt alta, molt forta. Estic convençut que serà un bon fitxatge», manté el tècnic urgellenc.

També des de Letònia i des del TTT Riga arriba la pivot Karline Pilabere. Per a Canut, es tracta d’una jugadora «molt ràpida, molt mòbil, molt física». En certa manera, un complement d’allò més bo per a Lukacovicova. De fet, l’eslovaca arribava per ser un relleu de garanties tant de Pilabele com de Perry. Lukacovicova, ja experimentada, «és una jugadora amb molt talent però menys desplegament físic» i que, per tant, segurament no podrà cobrir grans minutades en un joc molt físic com el que pretén fer el Cadí la Seu. Com s’ha dit, en aquest joc interior on s’espera sumar una nova integrant en les properes setmanes, també hi ha la jove procedent del Bembibre Montserrat Brotons.

El conjunt de l’Alt Urgell no disputarà competició europea aquest any. Esportivament no s’hi va classificar, però el club esperava renúncies d’altres entitats que al final no s’han donat. «A tots ens feia molta il·lusió. Però dins d’allò negatiu, no ens va malament no haver de preparar una prèvia per anar a l’Eurocup. Anem curts d’efectius i necessitem entrenar per construir l’equip», diu Bernat Canut, que pronostica «una temporada molt exigent».

«No ens podem marcar cap posició a la lliga perquè seria llançar pedres al nostre teulat», afirma el tècnic: «ara, hem de superar entrebancs per ser competitives i fer un joc atractiu i atrevit. Això sí que ho podem fer».