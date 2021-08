El Llevant va obtenir dissabte una agònica victòria a la pròrroga per 4-3 contra el Rosenborg i es va classificar per la segona i última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions. El conjunt en el qual hi milita la defensa Núria Mendoza, de Monistrol de Montserrat, tindrà un rival molt complicat en l’intent de passar a la fase de grups, en la qual ja hi ha el Barça, en la seva qualitat de campió, el Chelsea, el Bayern de Munic i el París Saint Germain, vencedors de les seves lligues estatals.

El sorteig celebrat ahir va donar que el Llevant jugui el primer partit a casa, el 31 d’agost o l’1 de setembre, i la tornada al camp del potent Lió, set cops vencedor de la Lliga de Campions, el 8 o 9 de setembre. L’altre equip de la Lliga Iberdrola, el Real Madrid, també disputarà el primer duel a casa, en el seu cas davant un altre rival difícil, el Manchester City, que el curs passat va caure en els quarts de final contra el Barça.

Les blaugranes, per la seva part, van guanyar per 2-3 al Houston Dash en el tercer partit del torneig amistós Women’s International Champions Cup, a Portland.