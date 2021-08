El Gimnàstic Manresa i el Centre d’Esports Manresa es retrobaran al grup 7 de la Lliga Nacional Juvenil quatre anys després de l’última vegada en què hi van coincidir. Una circumstància que farà possible gaudir novament de dos derbis locals.

El Gimnàstic tindrà un cop més l’ambiciós objectiu de perseguir una de les dues places d’ascens, per a la consecució de les quals també hi ha altres favorits com el CF Badalona, recent guanyador del torneig The Cup celebrat a la localitat osonenca de Manlleu, i la FE Grama. Un detall que s’ha de tenir present és que els filials -com els del Barça i l’Espanyol, entre altres- no tenen dret a conquerir aquesta recompensa, ja que els respectius primers equips són a la categoria superior.

El Centre d’Esports Manresa, per la seva part, torna a la Lliga Nacional Juvenil amb l’ànim de les places de descens, que seran un mínim de quatre. Un repte factible en una temporada que es presenta apassionant per l’esquadra blanc-i-vermella.