Toni Bou continua com a líder del Campionat del Món de trial, però el seu avantatge s’escurça en dos punts després de la celebració del Gran Premi d’Andorra, amb l’epicentre a Sant Julià de Lòria, i passa de 10 a 8. El pilot de Piera, que competeix amb el Repsol Honda Team, va guanyar el primer dia i va fer tercer el segon en el circuit pirinenc, mentre que el seu gran oponent va ser segon en la jornada inicial i va guanyar la del diumenge. La propera cita del certamen tindrà lloc diumenge vinent a Cahors, a França, amb només un dia de competició.

Les dotze zones distribuïdes en el traçat andorrà van representar un repte difícil i exigent pels pilots i d’aquesta manera es va aconseguir que les dues mànegues del gran premi fossin molt competides i igualades. El pols entre Bou i Raga es va mantenir durant tota la jornada de dissabte, ja que l’un i l’altre es van anar alternant en el lideratge provisional. Un equilibri de forces que es va traslladar numèricament al resultat final: tots dos van penalitzar 46 punts, però Bou va completar el recorregut en un període de temps menor, poc més d’un minut, i, per aquest motiu, va guanyar la ronda.

«Ha estat una victòria al límit», va declarar Bou al final del dia. «No hem llençat la tovallola en cap moment i hem lluitat fins al final. Primer Raga anava només 2 punts per darrere, després hem empatat, ell m’ha passat al davant. Hem empatat a punts i he pogut guanyar pel temps invertit. Ha estat molt ajustat i Raga m’ha posat les coses molt difícils, així que encara estic més content amb la victòria, i a més aquí a Andorra. És molt important per mi».

Segon assalt per Raga

Amb el precedent del dissabte, la passada del diumenge pel circuit dels dos pilots capdavanters es presentava emocionant. Però hi va haver un convidat inesperat, Jaime Busto, que es va situar entre Raga, que va tornar a imposar-se en una jornada del Mundial de trial a Andorra tal com ja va fer els anys 2017 i 2020, i Bou, que va ser finalment tercer.

Raga, de 39 anys, va realitzar una gran remuntada i va superar el pilot de Vértigo per només un punt, 18 a 19. Quan quedaven sis zones, Busto tenia la victòria a la seva mà, però l’experiència i el talent de Raga es van imposar per un marge mínim.

«El meu dia ha estat fantàstic», va explicar Raga. «Dissabte em vaig quedar en la segona posició, igualat a punts amb Toni Bou, però amb un temps pitjor, i avui he gaudit molt sobre la moto», va afegir: «he començat molt fort tot i que he hagut de remuntar al final, ja que els rivals també han estat molt forts. Estic molt feliç per la victòria aconseguida».

La classificació general està encapçalada per Bou, però els vuit punts de diferència que els separen semblen una promesa d’emocions fortes en els propers grans premis. «Ha estat un cap de setmana realment complicat», va indicar Bou ahir diumenge: «Acabar primers i tercers és un gran resultat, ja que hem patit molt. Malgrat tots els problemes, l’equip ha treballat molt i estic molt agraït per aquest motiu. Ara, no ens queda sinó treballar per recuperar les bones sensacions i poder lluitar per guanyar a França».