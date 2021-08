El Centre d’Esports Manresa va segellar el quart triomf de la pretemporada de penal i en el penúltim minut de joc (1 a 0) contra un CF Igualada que va oferir unes notables prestacions defensives en el seu primer partit de preparació. Davant els 550 espectadors que ahir al vespre es van aplegar a les grades de l’estadi del Congost, igualadins i manresans van oferir un duel caracteritzat per la intensitat defensiva i per un alt grau de competitivitat, però travat i poc vistós per al públic, sobretot en l’últim terç, en els darrers trenta minuts.

Els amfitrions van afrontar el matx amb cinc baixes per lesió (Nil Pradas, Toni Sureda, Madou Diakité, Joan Castanyer i Nil Garrido) i l’absència de Moha, Àlex Iglesias i Juli Serrano, jugadors als quals el tècnic Ferran Costa va donar descans. En aquest context, els blanc-i-vermells van tenir moltes dificultats per trobar escletxes en el sòlid entramat defensiu blau i els anoiencs van disposar de les millors ocasions durant el primer període. Pedro J. Calvo (min 7) va propiciar amb un excel·lent servei en profunditat que Joel Méndez encarés en solitari Òscar Pulido, però el davanter blau va efectuar una rematada defectuosa. Quatre minuts després, l’interior Monchu no va poder rematar una enverinada centrada rasa des de la posició d’extrem dret i aquest mateix jugador (min 40) va estavellar un escorat centre xut al travesser. L’única oportunitat dels manresans va anar a càrrec d’Aleix Díaz. La seva rematada rasa va obligar Romans a lluir-se (min 38).

Els igualadins van fer-se amb la iniciativa en els primers minuts de la represa, però Biel Rodríguez va despertar els locals amb un intencionat servei de falta lateral que Arturo Picaseño va desviar a córner. A partir del minut 65 el joc va decaure i les interrupcions, les faltes i alguna picabaralla dialèctica van rellevar el futbol creatiu. El partit semblava abocat a finalitzar en unes taules sense gols quan un penal sobre la mateixa línia frontal de l’àrea de Sergi Solernou a Javi López va permetre al davanter del Pont de Vilomara tenyir el partit de blanc-i-vermell (min 89).