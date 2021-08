«Volem jugar a casa, al Municipal de Solsona, amb l’escalf del nostre públic i, amb el seu suport, assolir per segona temporada consecutiva la permanència a Primera Catalana. El primer equip escapulat encara ha de jugar el primer partit a la màxima categoria on ha militat mai a la seva ciutat, a Solsona, al Solsonès».

El manresà Víctor Vera, nou entrenador del conjunt escapulat, va detallar així el sentir, el delit preeminent i l’objectiu prioritari d’una plantilla que ahir va iniciar la pretemporada al camp de futbol de la casa de colònies can Bajona de Clariana de Cardener, el mateix dia que estava previst que comencessin els treballs per reinstal·lar, al feu dels solsonins, la gespa artificial malmesa per les obres d’adequació d’un mur de contenció de l’IES Francesc Ribalta que va cedir el maig del 2020.

Dotze renovacions i joves valors

Després de completar un cicle de tres temporades irrepetibles, Joan Corominas i David Andreu van prendre la decisió de tancar la seva etapa com a entrenadors del CF Solsona. Víctor Vera va entomar el repte d’agafar el relleu del tàndem tècnic cardoní, amb el suport de Jaume Galobart com a secretari tècnic. La seva prioritat va ser «aconseguir la continuïtat de la base de la plantilla que va segellar la quarta posició al Subgrup 2B de Primera Catalana i, consegüentment, la permanència».

Jaume Galobart i Víctor Vera han formalitzat la renovació de 12 dels 22 futbolistes que van finalitzar la temporada passada i per completar la plantilla han fitxat «nou jugadors joves i amb projecció que tenen l’anhel i la il·lusió de jugar a Primera Catalana per demostrar que les seves aptituds i potencial s’adeqüen a la categoria». A més, puja al primer equip el davanter del CF Solsona B Àngel Pérez, i els seus companys Ilyas Dahmani i Modestas Melnikas s’entrenaran habitualment a les ordres de Víctor Vera, tot i que formalment seran jugadors del filial que dirigirà el tècnic solsoní David Jaray, que ha tancat una etapa de nou exercicis com a gestor de centres formatius de la Barça Academy.

La participació a la Copa Lleida

Víctor Vera ha dissenyat una pretemporada amb quatre sessions preparatòries durant quatre o cinc setmanes i tres l’última i, potser, la penúltima. Els entrenaments es desenvoluparan al camp de futbol de can Bajona, al Municipal de Ponts i, puntualment, al terreny de joc de sorra de l’escola Arrels, almenys fins que no es pugui utilitzar el Municipal. Les sessions es complementaran amb la disputa de deu partits de preparació (falta concretar l’oponent del duel que es preveu jugar el 2 de setembre) que inclouen la participació de l’equip a la sisena edició de la Copa Lleida.

Els escapulats jugaran el partit d’anada dels quarts de final d’aquesta competició el proper diumenge contra el CFJ Mollerussa a Ponts (20.30 hores), on actuaran com a locals. El partit de tornada es disputarà a la capital del Pla d’Urgell una setmana després. Les semifinals i la final de la Copa Lleida es jugaran a partit únic. En el supòsit de classificar-se per jugar aquestes fases, els solsonins han pactat amb els clubs amfitrions la supressió dels amistosos a Manlleu (12 de setembre) i Vic (18 de setembre). Els escapulats competiran al grup 3r de Primera Catalana, configurat per 15 equips. Els quatre últims classificats al final de la lliga perdran la categoria.

Accedir al camp el 13 de setembre

La junta directiva del CF Solsona preveu que tots els equips de l’entitat i del Futbol Base Solsona Arrels podran accedir i disposar del Municipal per entrenar-se a partir del dilluns, 13 de setembre. Ernest Estany, president de l’entitat, detalla les vicissituds que han allargat el procés d’arranjament del terreny de joc. «El Departament d’Enseyament no va incloure en el pressupost de les obres de readequació del mur de contenció de l’institut la despesa necessària per repavimentar i reinstal·lar la gespa artificial al passadís de 6 metres d’amplada i més d’un centenar de llargada que es va haver d’habilitar per tal que les màquines accedissin al mur, situat a tocar el gol sud del Municipal». «Una vegada solucionada aquesta qüestió, es va preveure fer la pavimentació pels volts de Sant Joan, però les pluges ho van impedir. Llavors, l’empresa adjudicatària va argumentar que, per problemes d’agenda, no podria iniciar els treballs fins a finals d’agost».

Les obres haurien d’haver començat ahir i l’enquitranat, la reinstal·lació del sistema de rec i la recol·locació de la gespa artificial s’haurien d’haver completat el 13 de setembre. La quinzena d’equips formatius del Futbol Base Solsona Arrels han ajornat l’inici dels entrenaments fins aquesta data. La tercera setmana de setembre s’haurien de col·locar les tanques perimetrals.