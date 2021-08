Apropar-se a la ciutat, a la seva gent, al seu teixit associatiu i empresarial i potenciar la marca Manresa. Aquesta és l’estratègia de l’ambiciosa campanya de captació d’associats que va iniciar ahir el Centre d’Esports Manresa, anomenada #TrioManresa.

Els promotors de la iniciativa han escollit aquesta denominació pel doble significat que podem donar al mot “trio”. Així doncs, d’una banda, pretenen deixar palès que el club se sent orgullós de la ciutat a la qual representa. I de l’altra, volen donar a conèixer la gran novetat de la campanya que inicia l’entitat: per la inscripció conjunta de tres nous associats, cadascun obtindrà una rebaixa del 33% en l’import anual de la seva quota, sigui quina sigui la modalitat per la qual opti o que li correspongui (Soci protector; Soci Numerari, Soci Jubilat o Soci Jove, l’abonament adreçat a persones de 18 a 30 anys). A més, el Centre d’Esports Manresa ofereix un carnet especial per a col·lectius específics com els exjugadors i exentrenadors de l’entitat, els familiars dels actuals jugadors, les persones vinculades a patrocinadors i empreses col·laborades, etc. Per gaudir del descompte del 33%, l’únic requeriment imprescindible és que un dels membres del tercet ja fos soci del club la temporada passada.

El principal instrument per promocionar la campanya és un vídeo que s’ha enregistrat a 12 llocs emblemàtics de la ciutat (el Pont Vell, amb la Seu al fons; el Passeig de Pere III; la Cova; el Centre Cultural del Casino; el Parc de l’Agulla; el Teatre Kursaal; el Mercat de Puigmercadal; l’edifici modernista de la Buresa; la seu de la FUB; la plaça Major; el pavelló del Nou Congost i l’estadi del Congost, seu de l’entitat). En aquest vídeo, realitzat per la manresana Marta Ripollès, amb la col·laboració de Whitecat Studio, hi han participat de forma desinterassada 36 persones, entre les quals destaquen la jugadora santfruitosenca de l’AD Rayo Vallecano Paula Fernández i el capità del Baxi Manresa, el santpedorenc Rafa Martínez.

A l’acte de presentació de la campanya, que s'ha dut a terme a la Cova de Sant Ignasi, hi han assistit Marc Aloy, alcalde de Manresa; Toni Massegú, regidor d’Esports i Joan Calmet, regidor de Turisme, a més d’una part significativa de la plantilla i del cos tècnic del primer equip del Centre d’Esports Manresa. Ara la pregunta és: tries Manresa?