Després del parèntesi del 2020 degut a la crisi sanitària, el Manresa Futbol Sala, ara patrocinat per Covisa, recupera el clàssic Trofeu Les Codines, instituït el 1979, el torneig que amb el pas de les dècades ha esdevingut el marc ideal per presentar el primer equip de l’entitat a l’afició.

Així doncs, avui, al pavelló del Pujolet, a partir de les 20 hores, el Covisa Manresa i el Peníscola FS dirimiran el guanyador de la 42a edició del Trofeu Les Codines. L’atractiu de l’oponent dels blanc-i-vermells és inqüestionable. Des de l’ascens a la màxima categoria del futbol sala estatal assolit la temporada 2012-13, el Peníscola FS, actualment patrocinat per Globeenergy, es va convertir en un dels grans animadors de la Primera Divisió, categoria en la qual ha militat els últims vuit exercicis de forma consecutiva.

La temporada passada no va ser esportivament reeixida per a l’equip del Baix Maestrat i la setzena posició final va abocar els castellonencs al descens. Lògicament, aquest estiu, el Peníscola Globeenergy ha bastit un equip competitiu que el converteix en un dels indiscutibles candidats a l’ascens. Santiago Valladares, l’experimentat nou entrenador dels castellonencs, ha fitxat sis jugadors per suplir les baixes del porter Juan Bosco Molina (El Pozo Múrcia); del tanca brasiler Walex Raimundo; dels ales Kevin Arrieta, Giancarlo Selucio i David Señoret (Bisontes Castelló FS), així com les dels pivots Bruno Gomes i Miguel Fernández-Martín.

El veterà porter Pedro Coronado (Viña Albali Valdepeñas) i l’ala sevillà Elías Beltrán (Reial Betis Futsal) aterren al conjunt del Baix Maestrat des del vuitè i el desè classificats de Primera Divisió. Els altres fitxatges del Peníscola Globeenergy són quatre jugadors que conjuminen qualitat, joventut i experiència a l’elit: el pivot Lucas Francini (Unión África Ceutí) i els ales Lorenzo Minetto Bueno (Mantova Calcio), Rafael Ropero Rafita (Rivas Futsal) i Carles Saladié (Alzira FS). Aquest sextet completa una plantilla en la qual continuen el porter argentí Matías Starna; el tanca brasiler Igor dos Santos, i els ales Agustín Plaza (Argentina), Iván Rumbo, Luciano Gauna (Argentina), Francisco Paniagua, Rubén Orbáez i Rahali Mohamed (Marroc).

Per enfontar-se a un equip d’aquest nivell, el tècnic del Covisa Manresa, Pau Machado, disposarà de tots els seus jugadors amb una excepció: l’ala Asis Boukhress. El manresà d’origen marroquí assisteix a una convocatòria de la selecció del Marroc en la qual s’ha de decidir la relació definitiva de jugadors que representaran el país magrebí al mundial de Lituània d’aquest setembre.

Per als aficionats manresans, un dels grans al·licients del partit serà constatar l’estat de forma de l’ala-tanca Carles Lavado i de l’universal Carles Ambrós, els dos jugadors que tornen a l’equip després del parèntesi d’una temporada. El duel també permetrà conèixer les aptituds del porter Nabil Akarkach (FS Olesa) i del pivot i golejador Àlex Ter-raga Terri (CN Caldes), així com copsar el potencial de l’ala provinent del juvenil Pau Morral Kalet.

Aforament limitat al Pujolet

La junta directiva del Covisa Manresa ha decidit que l’entrada sigui gratuïta per a tots els aficionats, però la persistència de la pandèmia obliga a limitar la capacitat de les grades del Pujolet a un màxim de 250 espectadors i a registrar les dades personals de tots els assistents. La presentació dels jugadors del Covisa Manresa s’efectuarà abans de l’inici de la confrontació. Els blanc-i-vermells van guanyar l’última edició del Trofeu Les Codines en imposar-se a l’Inter Movitar B a la tanda de penals (2 a 1), després d’un trepidant partit que va finalitzar amb empat a tres gols.