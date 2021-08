Kosmos Holding, l’empresa que presideix Gerard Piqué, el capità del FC Barcelona, s’ha unit amb Enjoy Television per comprar els drets de televisió de la Ligue-1 i aprofitar l’impuls de l’arribada de Messi al París SG, segons ha informat 2Playbook, un portal especialitzat en notícies sobre la indústria de l’esport.

L’acord, del qual encara no han transcendit les xifres, serà per als pròxims tres anys. Messi ha firmat, de moment, fins al 2023 amb el conjunt parisenc. Amb aquest moviment, Piqué busca obrir una nova via de negoci i proporcionar visibilitat mediàtica a la Lliga francesa a Espanya, les tres primeres jornades de la qual no s’havien pogut veure a través de cap canal de televisió ni tampoc cap OTT, les plataformes sense implicació d'operadores tradicionals com DAZN o Netflix.

Fins ara no s’havia vist cap xoc d’aquesta lliga, tot i que Messi, que va arribar més tard a la preparació del París SG, encara no hi ha debutat. S’espera que ho faci aquest diumenge al camp del Reims. Pel moment, el debut oficial de l'astre argentí amb el PSG es podrà veure per Telecinco i pel canal de Twitch d'Ibai Llanos.

Este domingo a las 20:45 podréis ver el debut de Leo Messi con el PSG de manera totalmente gratuita en mi canal de Twitch. Con imagen, obviamente.



Va a ser un día realmente histórico para todos los que nos dedicamos a esto así que os pediría que reventáramos la plataforma. ❤️❤️ — Ibai (@IbaiLlanos) 25 de agosto de 2021

Ara, Kosmos, que ja va adquirir aquest estiu els drets de televisió de la recent Copa Amèrica, presentada per Ibai Llanos, juntament amb Enjoy Television, busquen un operador que retransmeti el campionat francès de forma íntegra.

L’últim acord amb la Lliga francesa havia costat 2,5 milions d’euros a Movistar.