La flama tricolor del moviment paralímpic ahir va il·luminar el cel de Tòquio en la cerimònia d’apertura d’uns Jocs que no tenen esportistes afganesos, homenatjats a la gala, però sí l’equip de refugiats que va obrir una desfilada amb 162 països.

Sense públic a l’estadi per les estrictes mesures contra la pandèmia, els pocs assistents van gaudir d’una història desenvolupada en un aeroport i amb les ales dels avions com a protagonistes, metàfora de l’impuls que mou els esportistes amb discapacitat a assolir èxits extraordinaris a les seves vides. Sis destacats esportistes paralímpics (Miki Matheson, Mineho Ozaki Taiyo Imai, Erina Yuguchi, Kaori Icho i Lucha Takumi Asatani) van portar la bandera japonesa al centre de l’estadi al compàs de la melodia de piano de Nobuyuki Tsujii, un jove pianista cec que ja ha actuat al Carnegie Hall de Nova York. Després, Hirari Sato va cantar l’himne japonès.

Aquest moment musical va donar pas a l’entrada d’una helix gegant que va anar enviant globus vermells, verds i blaus des de tres direccions, mentre uns ballarins de dansa contemporània, dirigits per Kaiji Moriyama, es movien amb les ràfegues de vent. 378 focs artificials, també de tres colors, van canviar la sintonia del guió a l’electrònica per començar la desfilada dels 162 països, tres més que a Rio de Janeiro, inclosos els debutants Paraguay, Bután, Maldives i les illes de Granada i San Vicente y las Granadinas.

Els primers en desfilar van ser els sis integrants de l’equip de refugiats. La delegació afganesa, absent per la crisi que viu el país, no va caure en l’oblit. El Comitè Paralímpic Internacional va voler tenir-los presents i un voluntari va desfilar amb la seva bandera.

Seiko Hashimoto, presidenta del Comitè Organizador dels Jocs Olímpics i Paralímpicos, va posar en valor Tòquio com la primera ciutat que celebra dos cops els Paralímpics després d’haver-ho fet ja el 1964. «L’altra vegada, va comportar un desenvolupament dels esports per a persones amb discapacitat, mentre accelerava la seva independència i participació social. Ara, tenim la missió de canviar el futur del món amb la força dels esportistes per una societat de convivència on la gent pugui ser-hi sense cap obstacles», va dir.

Kuniko Obinata, triple medallista d’esquí, Takeuchi Mashiko, ex-jugador de tenis taula medallista d’or a Tòquio 64, i Mayumi Narita, guanyadora de 15 ors en natació, van entrar a l’estadi portant tres torxes, que van donar a ciutadans anònims. Aquests, les van donar a tres ciutadans anònims, que les van passar als esportistes paralímpics Yui Kamichi (tennis), Shunsuke Uchida (boccia) i Karin Morisaki (halterofília), ncarregats de pujar els últims metres, en cadira de rodes, per encendre el peveter, que va il·luminar el cel amb mil focs artificials.