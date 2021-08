El Barcelona ha tingut aquest dijous una sort desigual en el sorteig de la Lliga de Campions, ja que ha quedat aparellat amb el Bayern de Munic, un fortíssim cap de sèrie, però sembla superior als altres dos integrants del grup I, el Benfica i el Dinamo de Kíev.

El principal rival en la lluita pel liderat pel Barcelona serà el Bayern de Munic, un equip que inevitablement obliga a recordar l'humiliant 8-2 encaixat pels blaugranes fa dues temporades en la fase final exprés de Lisboa.

El Barça ha canviat des de llavors, en reconstrucció després de les pèrdues de Luis Suárez i Leo Messi, mentre el Bayern manté una plantilla molt similar, amb alguns retocs, a la que va aixecar la Lliga de Campions de 2020.

El principal canvi dels germans és a la banqueta, perquè la força de Hansi Flic, ara seleccionador alemany, va ser substituïda aquest estiu per la finura tàctica de Julian Nagelsmann, un entrenador que condueix un transatlàntic per primera vegada als seus sobris 34 anys.

El major perill en atac dels bavaresos segueix sent el polonès Robert Lewandowski, un ariet que als 33 anys està en el millor moment de la seva carrera: va anotar 48 gols la passada campanya, inclosos 5 en la Lliga de Campions i 41 en la Bundesliga, amb els quals va batre el rècord del recentment desaparegut Gerd 'Torpede' Müller.

Nagelsmann compta també a la davantera amb l'habilitat de Leroy Sané i Serge Gnabry, mentre el centre del camp està comandat per la parella Kimmich-Goretzka, que combina cervell i múscul.

En la línia defensiva, el Bayern ha patit aquest estiu la baixa de David Alaba, reclutat pel Reial Madrid, però ha contestat amb la incorporació del central sensació de la Bundesliga: Dayot Upamecano.

La competència entre espanyols i alemanys promet emocions encara que el Barça parteixi amb teòric desavantatge a la plantilla, i és que l'equip català és un expert en la primera fase de la competició: ha guanyat el seu grup en 9 de les últimes 10 temporades, només destronat del liderat pel Juventus el curs passat.

El següent rival més perillós del grup, encara que molt lluny del nivell del Bayern, sembla el Benfica lisboeta, que després d'un any d'absència en la Lliga de Campions va tornar a la principal competició continental després de guanyar el PSV holandès una eliminatòria d'infart (2-1 global).

El quadre portuguès, entrenat pel polèmic Jorge Jesús, no ha complert les expectatives la passada temporada en quedar fora de la 'Champions' i no passar del tercer lloc en la Lliga, darrere del Sporting i el Porto, però aquest any ha guanyat els seus primers tres partits de lliga i s'ha pres una revenja europea.

La columna vertebral del Benfica està formada pel grec Vlachodimos a la porteria, pel veterà argentí Nicolás Otamendi en la defensa, per la parella Weigl-Joao Mario a la sala de màquines i rematada per l'olfacte de gol de l'ucraïnès Yaremchuk.

Precisament Joao Mario i Yaremchuk han estat els principals fitxatges dels lisboetes aquest estiu, a la recerca d'una solidesa enrere i contundència a dalt de la qual van mancar l'any passat els de Jorge Jesús.

El Barça es retrobarà també un ex a les files del Benfica, el lateral esquerre Alejandro Grimaldo, establert a la capital portuguesa després de no poder triomfar de blaugrana.

L'últim integrant del grup I és el Dinamo de Kíev, un conjunt al qual el Barcelona ja va enfrontar en la liguilla inicial de passada Lliga de Campions i al qual va vèncer amb en tots dos compromisos (2-1 i 0-4).

L'equip del mític Mircea Lucescu, que segueix al peu del canó als seus 76 anys, compta amb un bon grup de jugadors joves ucraïnesos, base de la selecció del seu país, com els laterals Karaev i Mykolenko, els migcampistes Sydorchuk i Shaparenko o els davanters Tsygankov i Verbic.

A més, el Dinamo, actual campió d'Ucraïna, compta amb els serveis de l'ariet veneçolà Eric Ramírez, i amb la dificultat de suposar un desplaçament llarg fins al fred país de l'est.

Malgrat tot, el Barça de Ronald Koeman figura com a favorit per estar en els vuitens de final, ja sigui com a líder de grup, un lloc que haurà de suar contra el Bayern, o com a segon, apartant de la carrera Benfica i Dinamo de Kíev.

Sheriff, l'equip del país que no existeix

El Sheriff Tiraspol serà el primer equip moldau en entrar en la prestigiosa llista de 32 equips que formen part de la fase de grups de la Champions, i ho farà sense reconèixer-se com a equip moldau, sinó de Transnístria, el país que ningú reconeix.

Transnístria, situada a la frontera oriental de Moldàvia amb Ucrania, és un país independent des de 1990 quan, després d'un conflicte armat, es va pactar un alto el foc que encara perdura, però que va deixar la zona congelada políticament. A nivell internacional, la regió segueix formant part de l'estat de Moldàvia, fins i tot per Rússia, el gran suport de Transnístria a nivell econòmic, polític i militar. Malgrat no ser reconeguts, la autonomia de Transnístria compta amb bandera pròpia - amb la falç i el martell -, un exèrcit, moneda i un sistema de govern propi.

El Sheriff, que segueix competint a la lliga moldava i n'és la principal potència, va ser fundat per dos exagents de la KGB a la capital de la regió autònoma, Tiraspol, i el seu escut representa una placa com la que duien els caps de policia al salvatge Oest.

Així queden els grups de la Champions

Grup A:

Manchester City

PSG

RB Leipzig

Brujas

Grup B:

Atlético Madrid

Liverpool

Porto

Milan

Grup C:

Sporting Portugal

Borussia Dortmund

Ajax

Besiktas

Grup D:

Inter Milán

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Sheriff

Grup E:

Bayern Múnich

FC Barcelona

Benfica

Dinamo Kiev

Grup F:

Villarreal

Manchester United

Atalanta

Young Boys

Grup G:

Lille

Sevilla

RB Salzburg

Wolsburgo

Grup H: