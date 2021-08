El pavelló del Pujolet va estrenar ahir la nova il·luminació amb làmpades LED. La seva instal·lació ha de suposar per a l’Ajuntament un substancial estalvi pel que fa a la despesa energètica i millora el flux de llum que perceben els esportistes que juguen o entrenen al poliesportiu.

Tot i això, des de fa mesos, està parcialment despresa una de les dues cortines separadores de què disposa el pavelló i que s’utilitzen per dividir la pista per possibilitar que hi entrenin diversos equips a la vegada. Segons els responsables de les entitats que fan ús de la instal·lació amb assiduïtat, en el moment en què es va produir el despreniment no va causar lesions a cap esportista.

El president del Covisa Manresa FS, Pere Joan Pusó, planteja a l’Ajuntament «la substitució de les obsoletes cortines manuals que s’utilitzen en l’actualitat per una d’automàtica que divideixi la pista just pel mig». Toni Massegú, regidor d’Esports, assenyala que «des de la regidoria hem impulsat un procés de diàleg amb les entitats que desenvolupen les seves activitats al Pujolet per decidir, de forma consensuada, quina és la millor solució de futur per substituir els actuals cortinatges del pavelló».