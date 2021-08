El preuat Trofeu Les Codines, un dels torneigs de futbol sala més antics de l’Estat va viatjar anit a terres del Baix Maestrat. El Covisa Manresa va cedir al Pujolet contra el Peníscola FS (3 a 8), un conjunt de Segona Divisió que ha militat les últimes vuit temporades a Primera i que aquest curs figura entre els favorits a l’ascens, després de protagonitzar un inesperat descens de categoria.

La superioritat dels castellonencs no va ser tant evident com la golejada amb la qual va finalitzar el partit. Tot i això, els jugadors de Santiago Valladares van deixar palesa la seva qualitat tècnica i els ales Francisco Paniagua, autor d’un hat-trick, Rafita i Rahami Mohammed, aquests darrers en accions puntuals, van decantar el duel. El Peníscola FS va excel·lir en dos aspectes del joc. En primer lloc, va saber aprofitar les errades de l’oponent, sovint forçades per la seva pressió a camp contrari, per materialitzar tres dels seus gols. A més, els castellonencs van mostrar un alt índex d’efectivitat a l’hora de transformar les ocasions de gol que van generar durant el partit.

Els amfitrions van iniciar el duel sense complexos i quan només havien transcorregut 35 segons una passada rasa al segon pal d’Èric Castillo va propiciar el primer ensurt per als visitants, però Carles Ambrós va haver de rematar massa forçat. Tot i això, transcorreguts dos minuts, ja es podia constatar que els del Baix Maestrat volien agafar les regnes del partit pel que fa a la generació de joc ofensiu. El Covisa Manresa va dificultar les intencions del seu oponent amb una bona pressió defensiva al seu propi camp i el primer xut perillós del Peníscola FS no es va produir fins al minut 5. Carles Ambrós va replicar i va obligar a lluir-se Pedro Coronado amb un xut llunyà i ras arran de pal (minut 08).

Una errada de Santa va facilitar el primer gol de Francisco Paniagua (minut 10). Un minut després, Rubén Orbáez va culminar un contracop trenat amb Rahali Mohammed i va rematar a la base del pal dret de la porteria d’Adil (minut 11). El segon gol dels castellonencs també es va originar en una pèrdua de pilota dels locals que Francisco Paniagua va aprofitar per afusellar Adil de forma inapel·lable (minu 17). Els blanc-i-vermells no van defallir i Terri va assistir magistralment Josan per tal que minimitzés el desavantatge local quan faltaven 47 segons per al descans. Malauradament, només 15 segons després, l’autor de l’assistència va marcar en pròpia porteria l’1 a 3, en voler tallar un enverinat servei d’Agustín Plaza a Iván Rumbo.

A la represa, Rubén Orbáez i i el talentós Francisco Paniagua, amb una excel·lent jugada individual, van sentenciar el duel en 4 minuts i 7 segons (1 a 5). Tot i el seu avantatge, els del Baix Maestrat van mantenir el rigor defensiu. Manu, gràcies a la persistència de Carles Ambrós, i Carles Lavado, amb un golàs, van dignificar el marcador per als locals a les acaballes de la confrontació.