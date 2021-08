Els fanàtics del futbol tenen una cita aquesta setmana amb el sorteig de la Lliga de Campions per a aquesta temporada vinent de 2021-2022. L’atzar decidirà quins equips s’enfrontaran en un esdeveniment que tindrà lloc aquest dijous, 26 d’agost, des d’Istanbul (Turquia). El sorteig es realitzarà aquest dijous (18.00 hores) a Istanbul.

Una cadena de televisió a Espanya s’encarregarà de transmetre’l, tot i que no en obert. #Vamos de Movistar+ seguirà l’esdeveniment, que posteriorment es podrà veure penjat a la plataforma del grup. No obstant, el mateix canal de la UEFA el retransmetrà a través de la seva pàgina via ‘online’, a UEFA.com.

Fa sis anys que el Barça mira la Lliga de Campions com un torneig que ha anat devorant entrenadors i estrelles. Ni amb Messi-Suárez-Neymar, el trident sobre el qual va construir el seu últim èxit (Berlín -2015), va poder continuar dominant a Europa, sotmès a derrotes que perduren gairebé tant com els títols: Roma, Anfield i Lisboa són escenaris que retraten la decadència de l'equip blaugrana, cada vegada més allunyat del cim, com va admetre fins i tot Ronald Koeman, conscient de les limitacions del seu equip.

Més evidents són encara sense Messi. La marxa de l’astre argentí a França converteix, i de forma encara més rotunda, el París SG, amb Neymar i amb Mbappé o sense, en el gran candidat per destronar el Chelsea de Tuchel, l’amo de la corona europea després d’una Lliga de Campions de somni en què va eliminar l’Atlètic, el Madrid i el City de Guardiola a la final. Però l’equip parisenc s’ha estavellat en la recerca d’aquest objectiu, igual com el Barcelona, ubicats els dos equips, igual com el Madrid, al bombo 2 del sorteig.

Evitar Bayern, City i Chelsea

El Bayern, que va aixafar el Barça amb aquell 2-8 que va aventurar el final d’un cicle, consumat ja definitivament amb l’adeu de Messi, sí és al bombo 1, amb el Chelsea, Vila-real, Atlètic, City, Inter, Lilla i Sporting de Portugal.

Per al Barça seria clau evitar l’equip de Tuchel, més reforçat encara pel fitxatge de Lukaku (va pagar 115 milions d’euros), el City, que s’ha quedat sense Kane (seguirà en el Tottenham, malgrat l’interès de Guardiola), i el Bayern de Nagelsmann. El Barça no es pot trobar en aquesta fase de grups ni amb el Vila-real ni amb l’Atlètic, per la qual cosa l’opció del Lilla o l’Sporting de Portugal complauria Koeman, fins i tot l’Inter, ja sense Conte.

La pitjor combinació

En aquest segon bombo figuren també grans clubs europeus, que estan allunyats de la principal corona continental en els últims anys: Madrid, amb o sense Mbappé, Juventus, amb o sense Cristiano Ronaldo, o Manchester United. Al bombo 3, l’Atalanta de Gasperini, l’Ajax, el Leipzig i el Porto emergeixen com els rivals més perillosos. Al 4, el renascut Milan de Pioli, orgullós de tornar a l’aristocràcia europea amb el veterà Ibrahimovic a les seves files, sobresurt com l’enemic a esquivar.

La fortuna, com sempre, tornarà a ser determinant. No és el mateix caure en un grup còmode amb Lilla, Zenit i el principiant Sheriff de Tiraspol, per posar-ne un exemple, que quedar enquadrat en una combinació diabòlica amb el City, Leipzig i Milan com a rivals.