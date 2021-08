El palista Jordi Morales va tancar la seva participació a la fase de grups de la competició individual de tennis taula (Classe 7) als Jocs Paralímpics de Tòquio amb una nova victòria. L’oponent de l’esparreguerí va ser en aquesta ocasió el palista alemany Björn Schnake. Jordi Morales es va imposar al seu rival per 3 a 1 (11-8, 11-6, 10-12 i 11-6). Aquest triomf, permet al palista del Baix Llobregat classificar-se matemàticament per als vuitens de final. En el debut a Tòquio, Jordi Morales va derrotar José Vargas per 3 a 0 (12-10, 11-8 i 13-11).

Cinquè lloc per a Núria Marquès

D’altra banda, la nedadora Núria Marquès va aconseguir el seu segon diploma en aquests Jocs. La castellvinenca va ser cinquena a la final dels 100 m braça (Categoria SB8) amb un registre d’1’, 26’’ i 53 cts. A la sèrie classificatòria matinal, Núria Marquès va ser tercera (1’, 26’’ i 41 cts). La campiona olímpica va ser la irlandesa Ellen Keane (1’, 19’’ i 93 cts).