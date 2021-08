Una llunyana rematada de cullera de Ton Baliu i una falta directa transformada per Bernat Yeste van permetre a l’Igualada Rigat HC imposar-se al Garatge Plana Girona (2 a 0) en partit corresponent a la 2a jornada del grup 1r de la Lliga Catalana.

Vèncer era una obligació per als arlequinats per optar a classificar-se per als quarts de final. Els igualadins van exhibir anhel competitiu durant tot el partit i van assolir una justa victòria. Tot i això, el joc d’ambdós equips no va ser fluid durant el primer període i l’empat a zero que registrava el marcador al descans era un fidel reflex d’aquest fet.

Quan tot just s’havien consumit 1 minut i 45 segons de la represa, Ton Baliu va atorgar avantatge als amfitrions i, un minut després, Marc Palau no va poder transformar un penal a favor dels arlequinats. En el tram final de la confrontació, tots dos equips van excedir les deu faltes i van disposar d’una falta directa. El servei de l’equip de Ramon Benito va topar amb el pal, mentre que Bernat Yeste va materialitzar el seu quan faltaven 49 segons per a la conclusió i va deixar els anoiencs amb moltes possibilitats d’accedir als quarts de final. Si el Barça empata o guanya diumenge a Girona (20.30 hores), la classificació serà matemàtica.