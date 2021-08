L’ala-pivot nigerià Chima Moneke (25 anys, 1,98 m) va poder resoldre dimecres els tràmits administratius que el retenien des de fa dies a Lagos i es preveu que arribi avui a la capital del Bages i que s’incorpori als entrenaments del Baxi Manresa. Tot i això, sembla poc probable que el basquetbolista pugui prendre part en el segon partit de pretemporada dels manresans. L’equip de Pedro Martínez s’enfrontarà demà, a Lleida, al Joventut (20 hores).

La situació que ha viscut Chima Moneke els últims dies es va conèixer dimarts gràcies a una piulada del tècnic barceloní al seu compte de Twitter. El jugador estava pendent que l’ambaixada espanyola a Lagos validés el seu permís de treball i Pedro Martínez va reclamar una solució a l’afer. «Si us plau, senyor funcionari de l’ambaixada espanyola a Lagos (Nigèria): posi ja el segell al permís de treball del nostre treballador Chima Moneke. Quan tingui una estona lliure...», va piular l’entrenador.

Aquesta primera piulada no va produir cap efecte i Pedro Martínez va reiterar l’endemà, dimecres, la seva demanda, tot i que en aquesta segona piulada el to del text del barceloní revelava el seu profund enuig i ja no s’adequava als estàndards d’una educació exquisida. No sabem si va ser la insistència de Pedro Martínez o la profunda irritació que exterioritzava la segona piulada, però al cap d’unes hores Chima Moneke va penjar una fotografia del seu visat a Twitter. L’afer s’havia resolt i l’ala-pivot aterra avui a Manresa.