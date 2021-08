El partit que el Baxi Manresa juga avui dissabte a les 20 h a Lleida contra el Joventut, el segon amistós de pretemporada dels homes de Pedro Martínez, es podrà seguir a través del portal xala.cat. El matx tindrà per escenari el Pavelló Barris Nord i hi haurà públic (entrades a 5 euros).

Els del Nou Congost es van estrenar divendres de la setmana passada a Fraga en un matx igualat contra el Casademont Saragossa que va acabar amb victòria aragonesa per 72-71, amb un triple final de Guillem Jou que no va entrar. Els manresans van presentar per primer cop la majoria de les seves noves incorporacions, i van realitzar una primera posada en escena prometedora.

En el duel d'avui no hi serà encara el nigerià Chima Moneke, que no va arribar a Manresa fins dijous passat a causa de complicacions burocràtiques l'enuig de Pedro Martínez a twitter van ajudar a solucionar.

La Penya, per la seva part, també va jugar fa una setmana i va guanyar clarament el 4t Torneig d'Escaldes-Engordany, en derrotar el Morabanc Andorra per 71-84. Tot i que va acudir al matx en terres andorranes sense set dels seus jugadors, inclòs Tomic, el Joventut es va imposar amb claredat gràcies a l'encert en el triple i el bon paper dels joves del planter.