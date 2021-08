El reputat interior o mig centre ofensiu Marc Martínez, jugador les tres últimes temporades del Lleida Esportiu (Segona Divisió B), va certificar anit el seu fitxatge pel Centre d’Esports Manresa.

El futbolista navarclí, de 35 anys, s’entrenava amb l’equip blanc-i-vermell des del dilluns, 16 d’agost, després de no arribar a un acord de renovació amb el club lleidatà. El darrer exercici no va ser reeixit per a Marc Martínez. Tot un seguit de lesions li van impedir jugar amb regularitat i només va prendre part en set partits. Ferran Costa, entrenador del primer equip del CE Manresa, exposa que «Marc Martínez s’ha sentit còmode amb l’ambient que hi ha a l’equip i amb el tipus de futbol que es practica i això ens ha facilitat la seva incorporació. El navarclí pot ser un jugador fonamental per a l’equip aquest curs i els propers».

Marc Martínez va completar la seva formació al Barça abans d’iniciar una dilatada carrera futbolística, essencialment en equips de Segona B, entre els quals la UE Sant Andreu, Nàstic de Tarragona, CE Sabadell i Lleida Esportiu. Ha jugat 345 partits de competició en aquesta categoria. La temporada 2012-13 va militar mig curs (nou partits) a Segona Divisió A amb la SD Osca.