Les bicicletes tornaran a rodar al circuit del Congost després que la pandèmia interrompés l’activitat l’estiu passat. Organitzada per l’Esport Ciclista Manresà, la Manbike 3 hores de resistència en BTT tindrà lloc avui a la tarda (de 17 a 20 h) amb la presència de prop d’un centenar i mig de participants de diferents edats. L’accés és lliure i sense restriccions: «animem la ciutadania que vingui a veure la prova», encoratja Jesús Xixons, president de l’entitat.

«L’any passat va ser impossible portar-la a terme, no ens deixaven fer una cursa en aquell moment», recorda Xixons. «Però de cara a aquest 2021 vem decidir que, per poc que poguéssim, la faríem», afegeix: «ja estem en una època en la que es fan coses, i nosaltres no volíem deixar passar un altre any». Les pujades i baixades dels indicadors del contagi han donat algun ensurt a l’organització, però ja és tot a punt per a la 9a edició, que se celebrarà aquesta tarda.

La prova de resistència tindrà el centre neuràlgic a l’exterior del pavelló del Nou Congost, i portarà els participants a donar voltes a un circuit de tres quilòmetres en el que hi haurà trams per córrer i d’altres per a exhibir l’habilitat sobre la bicicleta. «Els corredors estaran cadascun en uns boxes que respectaran la distància de seguretat, i hauran de portar la mascareta fins el mateix moment de la cursa», indica Xixons. En ser una activitat a l’aire lliure, la normativa és més laxa que en aquelles activitats que es duen a terme en recintes tancats. I la longitud del traçat permet que el públic es reparteixi i no es produeixin aglomeracions de gent.

Molts participants forans

Bona part de la inscripció procedeix de fora de Manresa, tal i com apunten els organitzadors. «Ve força gent d’Osona, d’Andorra i de l’àrea metropolitana, també de la comarca, però no tanta de Manresa tal i com seria d’esperar», explica Xixons, sorprès perquè la capital del Bages és un lloc de gran tradició ciclista. «La prova està oberta a tothom, no cal ser federat, ja que a aquests darrers se’ls fa una assegurança d’un dia», afegeix el directiu.

La Manbike es pot realitzar de forma individual o bé en grups de 2 o 3 corredors: es tracta d’anar donant voltes al circuit de 3 km i qui faci més quilòmetres guanya. En el cas dels equip de més d’un ciclista, el relleu es fa al final de cada volta.

Com cada any, hi haurà una classificació absoluta però també per edats, a més d’una categoria mixt (amb almenys 1 dona en l’equip) i una altra per a famílies (amb parentesc directe). «Enguany tenim dues novetats», avança Xixons: «Hi haurà una categoria per a les e-Bikes, les bicicletes elèctriques, que no puntuaran per la classificació absoluta perquè, evidentment, tenen avantatge; i una altra per les Gravel, que són unes bicicletes mixtes entre les de carretera i les de muntanya, una modalitat que cada cop té més adeptes».

Els corredors més joves pedalaran ala Copa Catalunya

L’Esport Ciclista Manresà també organitzarà diumenge, per segon any, i a partir de les 9 del matí en el mateix indret, una prova de la Copa Catalunya infantil, en la que s’hi preveu l’assistència de més d’un centenar de joves corredors de les categories prebenjamí, benjamí, principiant, aleví i infantil. Els joves ciclistes també hauran de donar voltes al circuit on el dia anterior s’hi farà la Manbike, si bé el metratge serà sensiblement més curt, i cada distància dependrà de l’edat dels participants. En el traçat, s’hi inclourà el pas per l’escola de ciclisme que l’entitat té a la zona del Congost.