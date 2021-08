La sisena participació de Jordi Morales en uns Jocs Paralímpics es va acabar ahir en el partit dels quarts de final del torneig de la classe 7 de tennis taula. L’esparreguerí va caure davant el polonès Maksym Chudzicki, número 17 del món, en tres sets, 11-6, 11-7 i 11-9: d’aquesta manera no es va poder classificar per les semifinals i, per tant, no ha entrat en la lluita per les medalles.

Després d’haver fet una bona fase de grups, en la que va guanyar els dos partits disputats, el jugador català va passar als vuitens, ronda de la que en va quedar absents. En la següent eliminatòria, però, no va tenir gaire opcions davant de Chudzicki.

Morales, de 35 anys, va participar per primer cop en uns Jocs el 2000 a Sidney. Quatre anys després, a Atenes, va obtenir la medalla de bronze individual. Posteriorment va ser a Pequín i, el 2012, a Londres, va aconseguir la plata en la competició per equips. Morales va ser el 2016 a Río de Janeiro i ara ha competit a Tòquio.

La jornada d’ahir no va ser gens propícia per als palistes de la delegació espanyola perquè cap d’ells va poder accedir a la pugna per les medalles. Eduardo Cuesta, Francisco Javier López, José Manuel Ruiz i Álvaro Valera van quedar eliminats en cadascuna de les seves categories.