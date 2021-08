La jugadora manresana Maria Aparicio (1997) debutarà aquesta temporada a la Lliga Iberdrola, la màxima categoria del voleibol estatal, en haver fitxat per l'OSACC Haro Rioja Vóley. Aparicio actua com a receptora i arriba a Haro procedent del Torrejón de Ardoz, on ha estat una de les jugadores més destacades de la Superlliga 2.

Aparicio va debutar a l'Asfe Sant Fruitós i ha passat també pel Sant Esteve Sesrovires, el Sant Boi de Llobregat i el Sabadell. "Estic molt il·lusionada de poder jugar el meu primer any a la Lliga Iberdrola, en un club com l'Haro i amb l'Esther López com a entrenadora", ha dit la bagenca als mitjans de l'OSACC: "estic molt agraïda al club per donar-me aquesta oportunitat i aportaré esforç, compromís i il·lusió per ajudar l'equip en tot el que sigui possible".

Sobre la temporada que començarà el primer cap de setmana d'octubre, Aparicio opina que "s'està construïnt un equip molt competitiu. Estic convençuda que donarem molta guerra i espero que, amb molt treball, poguem aconseguir totes les metes possibles. Serà una temporada molt il·lusionant per a tots".

El curs passat, l'Haro va quedar setè en la Lliga Iberdrola i es va quedar a una posició de jugar els play-off. El curs 2021-22 s'iniciarà el 2 d'octubre a casa contra el Cajasol Vóley Dos Hermanas, que en la temporada anterior va acabar vuitè. La Lliga té 12 equips i un play-off per als sis primers.

L'equip va començar a entrenar dilluns pendent de la incorporació de les dues jugadores nordamericanes Meg Rilley i Lizzie Stephens i amb Esther López com a primera dona que entrena el conjunt den la seva història. Per la resta, la plantilla presenta moltes cares noves, ja que només continuen Clara Barceló, Rocío Gómez, Ana Belén Pérez i Aida Etxebarria. Ane Cengotitabengoa torna a la Rioja, i la jugadora del planter Esther Manso entrenarà amb l'equip. Completen la plantilla Jessica Soares, Fernanda Gritzbach, María Sanjurjo i Maria Aparicio El segon entrenador serà Javi Blanco, que va compartir banqueta amb López al Club Voleibol Logroño, i que també s'ocuparà del planter.

La nova entrenadora, per la seva part, afirma que li feia molta il·lusió tornar a un lloc on "vaig viure molt bons moments com a jugadora". En la faceta de tècnic, "vull treballar bé i a gust, motivar la nova plantilla en els reptes que se'ns presentin i donar motius perquè parlin de nosaltres durant la propera temporada".

L'equip debutarà d'aquí a poc més d'un mes a El Ferial en una campanya a la Lliga Iberdrola en la que es veurà les cares amb Avarca de Menorca, Arenal Emevé, CV Kiele Socuéllamos, Feel Volley Alcobendas, CV Leganés, DSV Sant Cugat, Barça CVB, CV Sayre CC La Ballena, Gran Canaria CV CCO 7 Palmas, Sanaya Libby’s La Laguna i Cajasol Vóleu Dos Hermanas de Sevilla.

La fase regular s'acabarà el 19 de març, en una 22a i última jornada en que l'equip d'Aparicio rebrà el Feel Volley Alcobendas, vigent subcampió de la Lliga Iberdrola. Posteriorment, s'iniciaran els play-off pel títol.