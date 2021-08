Segona prova de l’Europeu FIA Cross Car Academy Trophy 2021 i segona victòria de Gil Membrado. No endebades, la pista de terra de Prerov (República Txeca) va permetre a l’olostenc evidenciar la seva capacitat per controlar la tensió en els moments més compromesos de les curses. Els dotze pilots de vuit nacionalitats diferents que van integrar la graella de la competició automobilística tutelada per la família del pilot de ral·lis belga Thierry Neuville van haver d’entomar el repte que suposaven les nombroses zones d’alta dificultat tècnica, dotades de corbes molt ràpides, de la pista de terra del circuit de Prerov.

Gil Membrado va començar a palesar la seva adaptació a les dificultoses característiques de la pista en el warn up inicial i va figurar entre els pilots més ràpids, amb un registre de 45 segons i 557 mil·lèsimes. L’olostenc va mantenir la seva progressió en els entrenaments cronometrats. Així doncs, a més de millorar posicions va rebaixar de forma considerable el seu temps i va signar una marca de 43 segons i 120 mil·lèsimes. Tot i això, la qualitat dels participants va propiciar que set dels dotze pilots estiguessin separats per menys d’un segon. Gil Membrado va ocupar la segona posició en les dues primeres sèries qualificatives, però en la tercera un oponent va tocar el seu vehicle, que va fer una virolla, i el va obligar a protagonitzar una gran remuntada per acabar en tercer lloc.

Ja a la final, Gil Membrado es va posar en primera posició abans de completar la primera volta i ja no va cedir el lideratge. Van flanquejar l’olostenc al podi el francès Etan Pepujol, segon classificat, i el txec Stanislav Brousek, tercer. Una vegada disputades les dues primeres proves de l’Europeu FIA Cross Car Academy Trophy 2021, Gil Membrado encapçala la classificació amb 67 punts, seguit d’Etan Pepujol (61) i del català Pol Duran (43). Aquest cap de setmana, Gil Membrado prendrà part en el Ral·li Louna-Eesti, puntuable per a l’estatal d’Estònia.