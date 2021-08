L’equip femení del CF Igualada va exhibir un notable nivell de joc i de competitivitat i només va cedir per la mínima contra el CD Sant Gabriel, un conjunt de Primera Nacional (1 a 2), en el duel en què ambdues formacions van dirimir el Trofeu Festa Major d’Igualada 2021.

Les blaves van controlar el centre del camp i van disposar de la iniciativa ofensiva durant els primers vint minuts de joc. Les jugadores de Víctor Torrijos van exhibir contundència defensiva; capacitat per jugar la pilota amb calma i criteri en atac, i van sorprendre el seu oponent tant amb parets per l’interior com en serveis en profunditat per tal que les davanteres sorprenguessin la defensa visitant. Ona Barrón (min 7) i Anna Bernadí (min 41) van gaudir de les millors ocasions de les amfitriones, però en els últims minuts, l’agosarada davantera d’origen asiàtic Rin va culminar una bona jugada per l’esquerra amb un potent xut que es va estavellar al pal esquerre de la porteria de Nerea Bermudo. El refús va caure a peus de Marta i la porteria igualadina es va lluir en aturar la rematada rasa de Marta (min 42).

A la represa, les amfitriones es van avançar en el marcador en rematar de cap Peke un córner executat per Mar Serracanta (min 49). Nerea Bermudo va tornar a exhibir aptituds a al xut de Marta (min 52), però no va poder evitar la rematada a boca de canó de Núria. El CD Sant Gabriel va imposar la seva superioritat en la resta de la segona part i va generar fins a set ocasions de gol. Cristina va aprofitar la sisena per marcar el gol de la victòria visitant mitjançant un xut creuat inapel·lable (min 80).