Meritori empat del CF Martorell (1 a 1) al terreny de joc de la UE Castellar (Segona Catalana), una formació que disposa d’una plantilla molt conjuntada i competitiva. La lluita d’ambdós equips per imposar el seu estil de joc va caracteritzar la primera part de la confrontació. Els vallesans van adquirir avantatge en rematar de cap Estrada un servei de falta lateral (min 37). Els blanc-i-vermells van reaccionar i Èric Arévalo va culminar amb el gol de l’empat un contracop trenat per tota la davantera martorellenca (min 39). La intensitat va davallar en el segon període i la millora ocasió va ser un servei de falta executat per David Olid que es va estavellar al travesser (min 67).