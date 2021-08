El Baxi Manresa va caure ahir per 73-84 davant del Joventut en el segon partit de la pretemporada, que es va celebrar al pavelló Barris Nord de Lleida. Els homes de Pedro Martínez no es van poder anotar el triomf, com tampoc fa uns dies a Fraga en l’amistós amb el Casademont Saragossa (71-72), però van exhibir novament capacitat de lluita, esperit combatiu i unes potencialitats que confien anar expressant a mesura que avanci la temporada. No s’ha de passar per alt que el conjunt del Nou Congost ha renovat bona part de la seva plantilla i hi ha molts jugadors nous que s’han d’acoblar al sistema, el darrer dels quals el nigerià Chima Moneke, que va arribar dijous.

Els homes de Pedro Martínez van pagar cara una fluixa primera part en atac, ja que només van anotar 13 punts i la Penya es va escapar amb un 13-20 en el marcador després dels primers deu minuts. Els verd-i-negres, com ja es va veure fa uns dies en l’amistós que van disputar i guanyar a Andorra contra el Morabanc (71-84), són un rival temible des de la línia de tres punts, i ahir aquesta efectivitat els va permetre posar distància respecte dels bagencs. En aquest apartat va ser especialment destacada l’aportació de l’ala Brandon Paul, que va anotar fins a mitja dotzena de triples. A més, el resultat del final del primer quart el va arrodonir Bassas també amb un tir llunyà.

Amb 20-32 en l’electrònic, senyal que l’encert del Joventut no davallava, sinó tot el contrari, Pedro Martínez va demanar temps mort per intentar aturar la sagnia. Però Paul va aparèixer per elevar la diferència fins als 15 punts del 30-45 del descans, fruit d’un parcial de 17-25 en el segon quart.

Segon temps igualat

El talent blanc-i-vermell no podia continuar més temps invisible i en el segon temps el Baxi va aconseguir igualar el partit. En la represa, el marcador ja no va continuar eixamplant-se a favor dels homes de Carles Duran, però el Baxi tampoc va poder reduir gaire les distàncies, i el tercer període es va acabar amb 51-63 després d’un parcial de 21-18 favorable a l’esquadra bagenca.

Dotze punts de desavantatge era el marge que el Baxi havia de superar si volia intentar lluitar pel partit. Amb l’ajut de l’afició, que va acudir en bon número a Lleida i es va fer notar a les graderies, els manresans van intentar apropar-se al Joventut. Quan quedaven tres minuts pel final, Thomassson va anotar un triple que situava el 71-79 en l’electrònic. Encara hi havia temps per endolcir la jornada amb una victòria, però el Joventut es va mantenir ferm.

Ara espera Joan Peñarroya

El pròxim partit de preparació del Baxi Manresa se celebrarà aquest dimarts a les 20 h a Salou, i el rival serà el València Basket de Joan Peñarroya. Un contrincant de nivell per continuar posant la maquinària a punt.