L'esportista Montse Alcoba ha aconseguit aquesta matí la setena posició en la competició de -79 kg de powerlifting (aixecament de pes en banca) dels Jocs Paralímpics de Tòquio. La representant espanyola, veïna de Castellbell i el Vilar, ha assolit, per tant, un diploma olímpic i ha batut el récord estatal que ella mateixa ostentava: dels 103 kg vigents fins avui, la plusmarca ha passat a 107 kg. Un èxit que confirma les expectatives que Alcoba va expressar fa uns dies a Regió7.

La medalla d'or ha anat a parar a mans de la nigeriana Bose Omolayo, que ha aixecat 141 kg, nou rècord paralímpic, 8 kg més que l'ucraïnesa Natalia Oliinyk (133) i 9 que la coreana Vera Muratova (132).

Alcoba ha participat per primer cop en uns Jocs Paralímpics. Després de practicar el voleibol en l'adolescència, un accident de moto li va fer perdre la cama esquerra. L'anhel de continuar fent esport la va dur primer al bàsquet amb cadira de rodes i, posteriorment, a l'alçament de pesos. La maternitat va interrompre la seva trajectòria, però fa un temps va tornar a l'activitat amb la mirada posada en els Jocs de París 2024. El seu bon estat de forma va avançar el somni olímpic i la castellvilarenca es va classificar per Tòquio, on volia obtenir un diploma i batre el rècord espanyol.