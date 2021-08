Després de disputar la 42a edició del Trofeu Les Codines, el Covisa Manresa va afrontar a Canet de Mar el primer dels partits de preparació programats per encarar l’inici de la lliga en òptimes condicions. Els manresans van assolir una treballada victòria contra el FS Canet (1 a 3).

Els amfitrions, que aquesta temporada militaran al grup 1r de Tercera Divisió, van encarar el duel amb energia i intensitat i fruit del seu anhel competitiu van aconseguir avançar-se mitjançant Iñaki (min 7). Els blanc-i-vermells van entomar amb rigor defensiu l’entusiasme dels locals i de forma progressiva van imposar la seva superioritat tècnica. Carles Lavado va aprofitar un servei de falta per equilibrar el marcador (min 14) i Carles Ambrós va capgirar el resultat en culminar un contracop (min 18). A la represa, els manresans no van poder sentenciar el triomf fins que Carles Lavado va transformar un doble penal (min 40). No endebades, durant el partit, Èric Castillo i Carles Ambrós van estavellar dues rematades al pal. El tècnic Pau Machado no va poder comptar ni amb Josan ni amb Asis. Els jugadors del Covisa Manresa van haver de canviar-se en un pati annex al pavelló i van haver de retornar a Manresa sense dutxar-se, perquè la normativa anticovid vigent a Canet de Mar no permet la utilització dels vestidors. El FS Canet no va advertir els bagencs d’aquest inconvenient.