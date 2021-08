Segona victòria consecutiva del Covisa Manresa en dos dies. Ahir, en un partit jugat a Navàs, els bagencs van derrotar l’Arenys de Munt, un dels equips capdavanters de la Tercera Divisió. El 5-2 final va exhibir el bon camí que estan traçant els manresans en la preparació de la campanya 21-22.

El Covisa va fer una primera part molt completa i no va acusar el previsible esgotament de jugar dos partits en dos dies seguits. L’equip dirigit per Pau Machado va fer circular la pilota amb encert i es va avançar amb un contracop culminat per Ambrós, una bona combinació finalitzada al segon pal per Terri i un xut exterior de Lavado. El primer temps, però, encara tenia un altre gol per oferir, tot i que va ser a càrrec del visitant Roger. Una anècdota en el balanç global d’uns vint minuts inicials que van deixar un bon sabor de boca als manresans.

En el segon temps, el Covisa va començar a sentir el cansament lògic del matx de dissabte a Canet. Els bagencs van mantenir la possessió, però van baixar la intensitat. Tot i això, en els últims cinc minuts, va anotar dos gols en dues accions espectaculars concretades per Terri i Santa i va situar un 5-1 a l’electrònic que només Carles a darrera hora va escurçar breument. Dimecres, el Covisa juga a la pista del CN Caldes (3a).