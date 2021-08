Amarg final d’una intensa pretemporada. El Centre d’Esports Manresa va perdre el desè i últim partit de preparació abans de l’imminent inici de la lliga, el proper cap de setmana, al camp del Sant Andreu, després d’oferir dues versions antagòniques. Els blanc-i-vermells van encaixar la segona derrota estiuenca (0 a 2) contra el CE Europa, equip de la Segona Divisió RFEF.

L’equip de Ferran Costa va delectar els aficionats manresans amb trenta minuts de joc d’alta escola en els quals els jugadors blanc-i-vermells van mostrar-se molt superiors al seu oponent. Només van necessitar tres minuts els amfitrions per fer-se amb la iniciativa ofensiva a través de la possessió de la pilota i d’un joc combinat elaborat amb paciència i criteri. Les dues primeres jugades ofensives ressenyables es van produir al minut 7. Primer, un excel·lent servei en profunditat de Juli Serrano quasi habilita Noah per encarar en solitari el porter David Troya. I vint-i-un segons després, Pau Darbra va obligar a intervenir el porter amb un intencionat xut ras des del vèrtex superior esquerre de la seva àrea de penal. Les rematades de Javi Lòpez (min 16) i Putxi (min 17) van ser el preludi de les dues millors ocasions blanc-i-vermelles. Una precisa centrada d’Àlex Iglesias va habilitar Noah per rematar de cap arran de la creueta superior esquerra de la porteria europeista (min 26) i Juli Serrano va rematar de cap en planxa un córner executat per Pau Darbra. David Troya va coincidir casualment amb la trajectòria de la pilota i va poder impedir el gol del sabadellenc (min 27).

Després de la pausa per hidratar-se del primer període, el joc es va equilibrar i l’equip de David Vilajoana va començar a generar accions de perill. Una centrada des de l’esquerre va facilitar la rematada de cap de David Jiménez que va repel·lir el travesser (min 36). El refús va caure a peus de Javi Solsona que va rematar alt des de la frontal de l’àrea de gol. Ja en el temps de recuperació, Òscar Pulido va impedir un gol olímpic de Jordi Cano.

El segon acte va ser un monòleg del conjunt escapolat. Els visitants van ser superiors als amfitrions en tots els aspectes del joc i el central Guillem Castell va atorgar avantatge als barcelonins amb un impecable servei de falta (min 54). El debut de Marc Martínez no va ser suficient per revertir la situació, tot i el perillós xut de Noah que va blocar amb seguretat Sergio (min 72). Gerard Nolla va disposar de dues ocasions de gol per sentenciar (minuts 79 i 80), però ho va fer el seu company Sergi Pastells en aprofitar una assistència de Ricky Vidal (min 89). El CE Manresa clou la pretemporada amb un balanç de cinc victòries, tres empats i dues derrotes.