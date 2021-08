Exigent. Sens dubte, l’inici de l’OK Lliga serà exigent per a l’Igualada Rigat HC. El sorteig de la competició, que es va efectuar dimecres passat a les caves Freixenet de Sant Sadurní d’Anoia, va determinar que els arlequinats s’enfrontaran a dos dels tres millors equips de l’OK Lliga en les dues primeres jornades. El dissabte, 18 de setembre (20.30 hores), els igualadins rebran al pavelló de Les Comes al Reus Deportiu i, una setmana després, visitaran el Palau Blau-grana. La visita a Igualada del RC Deportivo Liceo es produirà en la jornada intersetmanal prevista per al dimarts, 12 d’octubre. La competició s’aturarà un mes (entre el 26 d’octubre i el 26 de novembre) per la disputa de l’Europeu. Aquest curs, l’OK Lliga recupera el play-off pel títol, al qual accediran els vuit primers classificats al final de la fase regular.