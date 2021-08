LES BICICLETES SÓN PER LA FESTA MAJOR. El retorn de les proves de ciclisme de muntanya al programa de la Festa Major de Manresa es va iniciar dissabte amb la celebració de la Manbike (en poden llegir un reportatge a regio7.cat) i va culminar ahir al matí amb la disputa al circuit del Congost d’una prova de la Copa Catalunya infantil. Un centenar de joves ciclistes van participar en les curses de les diferents categories, des dels prebenjamins fins als infantils. La jornada va estar organitzada, com la de dissabte, per l’Esport Ciclista Manresà.