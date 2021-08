Onze dies després del primer entrenament de la pretemporada, el Sala 5 Martorell va estrenar el seu calendari de partits de preparació al Vallès Occidental. L’equip de Víctor González es va imposar a domicili a un conjunt de la seva mateixa categoria, el FC Cerdanyola (3 a 4).

Des dels primers minuts de joc, la iniciativa ofensiva va correspondre als del Baix Llobregat. Els vallesans van optar per defensar a la seva pròpia pista per impedir que els martorellencs poguessin muntar els seus mortífers contracops i per minimitzar el número d’oportunitats que podia generar el seu oponent. Tot i que el joc va ser travat a estones, el Sala 5 Martorell va monopolitzar la creació d’ocasions de gol i Fouad (min 13) i Pavel Pérez (min 17) van donar avantatge als visitants (0 a 2). Amb tot, Sergio Amores va marcar quan només faltaven sis segons per al descans (1 a 2) i va reintroduir el FC Cerdanyola en la lluita per la victòria.

A la represa, el ritme del partit es va incrementar. El Sala 5 Martorell no van controlar el joc com en el primer acte i el duel va derivar en un intercanvi d’accions de perill que va permetre a Fouad i al manresà Carles Corvo sentenciar el matx (1 a 4). Als últims minuts, els vallesans van reduir la diferència a la mínima expressió. Els quatre fitxatges del Sala 5 Martorell, el porter Imad Ruiz, el tanca Mario Silva, l’ala Carles Corvo i l’ala-pivot Pavel Pérez van debutar amb el conjunt martorellenc.