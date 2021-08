Toni Bou va augmentar ahir el marge favorable en el lideratge del Mundial de trial després de guanyar l’única jornada del Gran Premi de França, a Cahors. El pilot de Piera té ara 112 punts, 11 més que Adam Raga, que va fer segon.

«Estic molt content», va afirmar Bou: «era un trial per no cometre errades i així ho hem fet». El circuit disposat per l’organització va tenir 12 zones, més semblants a les que es dissenyen en les proves indoor que no pas a les naturals habituals a l’aire lliure, i Bou va penalitzar només 3 punts en les dues passades al traçat. De fet, en la segona no va cometre cap errada i els seus rivals no van tenir cap opció de batre’l.

«Una de les zones més complicades era la 1, en la que hem fet una traçada diferent de la dels altres pilots, i ha sortit bé», va comentar el pierenc. «Estic content amb l’elecció perquè ens ha funcionat i, a més, m’ha anat bé per guanyar confiança. Vull agrair a l’equip el gran treball que ha fet. Vam tenir problemes a Andorra, i durant la setmana, i tothom ha treballat molt per solucionar-los, així que la victòria és per a tots». La propera cita serà el GP d’Espanya, l’11 i 12 de setembre a Pobladura de las Regueras (Lleó).