La jugadora manresana Maria Aparicio (1997) debutarà aquesta temporada a la Lliga Iberdrola, la màxima categoria del voleibol estatal, en haver fitxat per l’OSACC Haro Rioja Vóley. Aparicio actua com a receptora i arriba a Haro procedent del Torrejón de Ardoz, on ha estat una de les jugadores més destacades de la Superlliga 2.

Aparicio va debutar a l’Asfe Sant Fruitós i ha passat també pel Sant Esteve Sesrovires, el Sant Boi de Llobregat i el Sabadell. «Estic molt il·lusionada de poder jugar el meu primer any a la Lliga Iberdrola, en un club com l’Haro i amb l’Esther López com a entrenadora», ha dit la bagenca als mitjans de l’OSACC: «estic molt agraïda al club per donar-me aquesta oportunitat i aportaré esforç, compromís i il·lusió per ajudar l’equip en tot el que sigui possible».

El curs passat, l’Haro va ser 7è i es va quedar a un lloc de jugar els play-off. El curs 2021-22 s’iniciarà el 2 d’octubre a casa contra el Cajasol Vóley Dos Hermanas.