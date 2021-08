Vèncer per un gol de diferència i dirimir quina formació accedeix a semifinals per penals o guanyar per dos o més gols i classificar-se directament. Aquestes són les dues alternatives de què disposa el CF Solsona després de cedir en el partit d’anada dels quarts de final de la Copa Lleida contra el CFJ Mollerussa (1 a 2). Els escapulats van competir de tu a tu amb el campió del Subgrup 2B de Primera Catalana del curs passat fins que una imprecisió de la seva defensa va propiciar el gol de Mohamed Mballo (min 16). Ja en el segon període, Jofre Graells va encarar en solitari Agustí Mora per marcar el 0 a 2 (min 58). Àngel Pérez va liderar la reacció dels teòrics amfitrions a l’exili de Ponts. Va pispar amb astúcia una esfèrica a la defensa mollerussenca i va assistir Marc Vilajosana per tal que minimitzés la diferència (min 62). L’àrbitre va anul·lar un gol per un hipotètic fora de joc al central Juan David Carranza (min 85).