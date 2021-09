En un moviment sorprenent, a un minut de les dotze de la nit, l’hora fixada límit perquè es tanqués el mercat de fitxatges, el Barça va tancar la cessió d’Antoine Griezmaann a l’Atlètic de Madrid. Fa un any va ser Luis Suárez; ara és el davanter francès. I en el seu dia, el juliol del 2013, va ser David Villa. El trànsit de jugadors del Barça que es traslladen a la capital no s’atura.

I en un altre gir encara més sorprenent es negocia també el nou davanter que demanava Koeman. És Luuk de Jong, el golejador neerlandès del Sevilla. Té 31 anys i és suplent al Sánchez Pizjuán perquè no compta amb la confiança de Julen Lopetegui.

Seria també en format de cessió, provocant una revolució en l’atac del Barcelona. Fa un any estava integrat per Suárez, Messi i Griezmann. Ara, a l’espera que retornin els lesionats Dembélé, Ansu Fati i Kun Agüero, el trio ofensiu per a Koeman seria Braithwaite, Memphis i Luuk de Jong.

Tot s'ha gestionat de forma increïble. Passada la mitjanit, no hi havia cap comunicat del Barça. Ni de l’Atlètic. Ni tampoc del Chelsea, tot condicionat per problemes en la marxa de Saúl al club londinenc. El club blaugrana ho tenia tot acordat per al retorn del francès amb Simeone. No ha existit cap retard en l’entrada dels documents (van arribar a les 23.59 h), tot i que ha tardat, això sí, en validar-los la Lliga Professional per certificar que passin el control econòmic. Amb unes hores plenes d’intriga i temor per part dels dos clubs.

Va costar 135 milions; ara, opció de compra de 40

En un mercat embogit, la directiva de Laporta, ofegada per la dramàtica herència rebuda de Bartomeu, ha obert la porta de sortida a Griezmann, que torna a l’Atlètic dos anys després que el club blaugrana invertís primer 120 milions en el seu fitxatge, a més d’afegir 15 milions més. Ara, en canvi, el Barça deixa sortir el francès, per la qual cosa rebrà 10 milions d’euros i mantenint una opció de compra obligatòria de 40, firmant un contracte amb el club blanc-i-vermell per dues temporades més. El va comprar el Barça per 135 fa dos anys.

No va acabar mai de sentir-se còmode al Camp Nou. La cohabitació tàctica amb Messi se li va fer cada vegada més complexa. I ara, coincidint amb la marxa de Leo al París SG, es va pensar que era el moment adequat perquè Griezmann adquirís el lideratge que se li exigia. Però en els tres primers partits de la nova Lliga amb prou feines va tenir cap influència en el joc d’atac de l’equip. No va marcar cap gol. I ara retorna a l’Atlètic com a cedit i amb opció de compra obligatòria.

Ni Suárez, ni Messi, ni Antoine

En un sol estiu, el Barça ha perdut primer Messi i després Griezmann. Es deslliura dels dos salaris més alts de la plantilla, deixant a Koeman cada vegada amb menys recursos esportius. Ja fa un any va assumir la decisió del club de prescindir de Luis Suárez, regalat a l’Atlètic, assumint fins i tot una part de la seva fitxa.

Ara, la junta de Laporta ha sigut incapaç d’encaixar financerament Messi en el fair play financer que exigia la Lliga de Futbol Professional (LFP). I per deslliurar-se de la segona fitxa més alta (40 milions d’euros bruts) també prescindeix de Griezmann, reforçant així de manera directa l’Atlètic, tal com va fer Bartomeu amb Suárez.

El campió ja era, amb 65 milions d’euros invertits, qui liderava el rànquing del campionat després de fitxar Rodrigo de Paul de l’Udinese (35 milions) i Andre Cunha del Hertha de Berlín (30). Ara, Simeone se surt amb la seva en reclutar, de nou, Griezmann, futbolista que va firmar fins al 2023, amb opció a una temporada més.