El Gironella va fer un pas quasi decisiu per ser a la final de la Copa Cor de Catalunya en golejar el Calaf. Els jugadors de Xavi Díaz ja van dominar el joc durant el primer període gràcies a la seva intensitat i ambició i van adquirir avantatge després d’un penal transformat pel central Ginestà. Els gironellencs van tenir tres ocasions per augmentar l’avantatge i els de l’Alta Segarra van fer lluir-se Vidosa dos cops. A la represa, el Gironella, va mantenir el domini. Ragués va tenir una primera ocasió tot i que Villa hauria pogut empatar. Però Portell va rematar de cap al minut 69 per fer el 0-2 i, tres minuts després, el mateix jugador va sentenciar amb una nova rematada poc després. Les ocasions calafines finals no van trobar resultat.