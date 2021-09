El palista esparreguerí lluitarà aquest dijous per la medalla de bronze dels Jocs Paralímpics de Tòquio després que l'equip estatal, que formen ell i l'andalús Álvaro Valera, s'hagi quedat aquest dimecres a dos punts de disputar la final. Morales i Valera han caigut aquest dimecres en les semifinals contra la Gran Bretanya per 2 victòries a 1 després de tres partits molt disputats.

Relacionades El palista Jordi Morales du Espanya a semifinals

En el de dobles, els palistes de l'equip estatal s'han imposat per 3 sets a 2 a William Bailey i Paul Karabardak (11-4, 11-8, 1-11, 10-12, 17-15) en un duel en què els britànics han empatat dues mànigues en contra i han acabat perdent per 17-15 en el cinquè, que podia haver caigut per qualsevol de les dues bandes.

Si Morales guanyava el seu partit contra Bailey, Espanya era finalista i assegurava la medalla, però ha estat derrotat per tres sets a zero (14-12, 11-8 i 11-8) en un duel més igualat del que fa suposar el resultat final però en què l'esparreguerí no ha jugat bé els punts decisius de cada parcial.

Tot quedava en mans d'Álvaro Valera, que jugava contra Karabardak. Després de guanyar el primer set (11-5) i perdre els dos següents (7-11 i 12-14), Valera ha igualat vencent en el quart per un altre 11-5. El cinquè ha estat molt igualat, però el gal·lès Karabardak l'ha guanyat per 11-9 i, per dos punts, Espanya queda sense final.

Aquest dijous, Morales i Valera s'han de refer per lluitar pel bronze. Serà contra els alemanya Thomas Rau i Björn Schnake, que ahir van caure clarament derrotats davant dels xinesos Yan i Liao, màxims favorits, i que lluitaran per l'or amb Gran Bretanya. Si aconsegueix la medalla, seria la tercera de Morales en uns Jocs després del bronze individual a Atenes 2004 i la plata per equips a Londres 2012.