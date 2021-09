Tot és a punt per a la celebració de la 50a Nit de l'Esportista de Manresa, una festa de l’esport plenament arrelada a la ciutat, només superada en antiguitat a les organitzades anualment pel diari El Mundo Deportivo i el municipi de Sabadell.

El Jurat Qualificador ha donat a conèixer els finalistes als diversos premis que es lliuraran en la gala prevista al Kursaal el dijous 9 setembre de juny a les 19 h. Així, un any més, les persones i entitats relacionades amb l'esport de la capital del Bages tindran el seu reconeixement, com a esportistes (de totes les edats), equips, directius, clubs, àrbitres o patrocinadors.

Amb motiu d’aquesta 50a edició, la festa no està organitzada per cap entitat esportiva com és tradicional, sinó que ha estat assumida directament per l'Ajuntament de Manresa.

Les entrades a la Gala són gratuïtes, però caldrà adquirir-les prèviament al Kursaal on-line a https://kursaal.koobin.cat/nitdelesportista; o bé presencialment a les taquilles del teatre de dimarts a dissabte d’11 h a 13 h i de les 18 h a 20 h. Les entrades es poden reservar a partir d'avui, dimecres.

Finalistes

El Jurat Qualificador de la Nit de l’Esportista de Manresa, un cop estudiades totes les candidatures proposades, ha fet pública la llista de finalistes de les següents categories:

Premi Associació Esportiva La Salle Manresa al club, entitat, grup o organització esportiva local que hagi assolit una tasca més destacada, realització o esforç col·lectiu durant el decurs de les dues últimes temporades:

Club Atlètic Manresa (Atletisme):

Centre d’Esports Manresa (Futbol)

Club Egiba (Gimnàstica Artística i Trampolí)

Premi Josep M. Montfort, al monitor o preparador que hagi treballat d’una manera especialment abnegada en les dues últimes temporades:

Joan Lleonart (Atletisme - Avinent Manresa)

Joan Peñaroya Rodríguez (Bàsquet - Hereda San Pablo Burgos)

Xavier Casimiro (Gim. Artística Femenina - Egiba)

Premi Rafael Vilaseca, al millor àrbitre i/o jutge esportiu de qualsevol disciplina esportiva de l’àmbit local:

Bilal Doudou (Futbol)

Gaspar Gamisans (Jujitsu)

Anna García Ribas (Natació)

Al Premi al millor directiu a la tasca eficaç i continuada del directiu d’un club i/o entitat esportiva local:

Ruth Guerrero (Futbol - Centre Esports Manresa)

Joan Ontiveros (Hoquei - Club Patí Manresa)

Elisabet Ventura Claret (Natació, waterpolo, triatló i natació artística - Club Natació Minorisa).

Al Premi al millor patrocinador d’entitat esportiva local:

AVINENT IMPLANT SYSTEM (Club Atlètic Manresa)

EXCAVACIONS MIRALLES (Escola esportiva del Club Natació Minorisa)

FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA MANRESA (Suport a diferents esdeveniments esportius)

Al Premi Vicenç Comas, al millor equip en categoria absoluta:

Avinent Manresa Femení Divisió d'Honor (Atletisme – Club Atlètic Manresa)

Baxi Manresa (Bàsquet - Bàsquet Manresa SAD)

Egiba Team (Gim. Artística Femenina – Club Egiba)

Al millor esportista manresà en categoria Veterà (més de 40 anys):

David Cervelló (Atletisme - Avinent Manresa)

Maite Marzo Gómez (Atletisme - Avinent Manresa)

Montserrat Prat Grau (Atletisme - Avinent Manresa)

Sancho Ayala Abad (Atletisme - Avinent Manresa)

Joan Boixader i Rosana Camprubí (Ball Esportiu - C.B.E. Swing Manresa)

Raúl i Carmen (Ball Esportiu – Royal Dance)

Rubén Viziana i Eva Moya (Ball Esportiu – Royal Dance)

Montse Gomáriz González (Natació - Club Natació Minorisa)

Alba Xandri (Triatló Blanc - Penya Ciclista Bonavista)

Sebastià Catllà (Triatló Blanc - Penya Ciclista Bonavista).

Al millor esportista manresà en categoria Jove:

Adrian Sedano Martin (Atletisme - Avinent Manresa)

Aina Solé Verdaguer (Atletisme - Avinent Manresa)

Biel Cirujeda Serra (Atletisme - Avinent Manresa)

Biel Salas Samsó (Atletisme - Avinent Manresa)

David Pérez Bruque (Atletisme - Avinent Manresa)

Irene Mateo Tomasa (Atletisme - Avinent Manresa)

Jan Díaz Basullas (Atletisme - Avinent Manresa)

Martí Serra Prat (Atletisme - Avinent Manresa)

Ona Bonet Bernadich (Atletisme - Avinent Manresa)

Alex Gascçón i Sasha (Ball Esportiu – Royal Dance)

Daniel Ficcola i Tatiana González (Ball Esportiu – Royal Dance)

Joel Rusinés i Núria Colom (Ball Esportiu – Royal Dance)

Unay Villegas i Alexia González - (Ball Esportiu – Royal Dance)

Toni Naspler (Bàsquet - Club Bàsquet Manresa)

Adrián Román Blanque (Esgrima - Club d'Esgrima SH de Manresa)

Mallol Vall Estefanell (Esgrima - Club d'Esgrima SH de Manresa)

Berta Guitart (Esquí de Fons - Club d'Esquí Nòrdic l'Arp)

Eric Cañete Rodriguez (Futbol - Club Gimnàstic de Manresa)

Hector Pastor "Checa” (Futbol Sala – Club Manresa FS)

Pol López Cuadros (Futbol Sala – Club Manresa FS)

Aina Sola Capdevila (Gim. Artística Femenina - Club Egiba)

Berta Monteagudo Martínez (Gim. Artística Femenina - Club Egiba)

Laia Font Estruch (Gim. Artística Femenina - Club Egiba)

Mar Royo Bueno (Gim. Artística Femenina - Club Egiba)

Maria Comallonga Font(Gim. Artística Femenina - Club Egiba)

Ona Sánchez Marquez (Gim. Artística Femenina - Club Egiba)

Aitor Gómez Flores (Gim. Artística Masculina - Club Egiba)

Alvaro Giráldez Pérez (Gim. Artística Masculina - Club Egiba)

Martí Astarlí Sala (Gim. Artística Masculina - Club Egiba)

Martin Flores Maria (Gim. Artística Masculina - Club Egiba)

Pau Sucias González (Gim. Artística Masculina - Club Egiba)

Pau Muñoz (Judo - Club Esport 7 Judo)

Carla Orihuela Crespi (Natació Artística - Club Natació Minorisa)

Miqui Riera Blesa (Triatló - Club Natació Minorisa)

Al millor esportista manresà en categoria Absoluta:

Manel Deli Andújar (Atletisme - Avinent Manresa)

Mar Juárez Gallardo (Atletisme - Avinent Manresa)

Meritxell Soler Delgado (Atletisme - Avinent Manresa)

Guillem Pascual i Rosa Carné (Ball Esportiu – Royal Dance)

Dani Pérez (Bàsquet - Baxi Manresa)

Marc Peñarroya (Bàsquet - Baxi Manresa)

Melania Sorroche Torres (Boxa - Box Gym Manresa)

David Palmada Romera (Escalada - Centre Excursionista Montserrat)

Iván Martos Campillo (Futbol - Rayo Vallecano)

Lluís López Mármol (Futbol - RCD Espanyol)

Lorena Medina Cobos (Gim. Artística Femenina - Club Egiba)

Thierno Boubacar Diallo (Gim. Artística Masculina – Club Egiba)

Marina Chavarria Espasa (Gim. de Trampolí – Club Egiba)

Mireia Badia (Motociclisme - Gas Gas)

Mireia Pradell (Natació - Club Natació Barcelona)

Xevi Bonet Dalmau (Parapent - Alioth del CECB)

Tots ells hauran de recollir el guardó de finalista al Photocall exterior que s’habilitarà al patí del Kursaal i esperar la resolució final per cada un de les categories que es desvetllarà al llarg de la gala a la sala gran del teatre.