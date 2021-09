La Federació Catalana de Basquetbol va presentar ahir les Lligues Catalanes d’aquesta temporada, que arrenquen dissabte amb les d’ACB, de Lliga EBA i Lliga Femenina dos. Les dues primeres tenen presència d’equips de casa nostra. El Baxi jugarà, i serà l’amfitrió al Nou Congost, de la primera i en la segona participaran el Grup Via Artés, el CB Navàs, el CB Igualada, el Tenea Esparreguera i el CB Martorell. Completa la participació de les nostres comarques el Cadí la Seu, que jugarà la de Lliga Femenina el proper dia 12 contra l’Spar Girona i que ahir va perdre el primer partit de pretemporada a Tolosa (67-58).

L’acte va tenir la presència de representants d’alguns d’aquests equips, entre ells el president del Bàsquet Manresa, Josep Sàez, i l’alcalde, Marc Aloy, a part del regidor d’Esports, Toni Massegú, com a representants de la ciutat que acollirà les fases finals de les dues competicions de més categoria. També hi va haver un reconeixement per a Gerard Figueras, exsecretari general d’Esports de la Generalitat. En la presentació també hi havia la seva successora, Anna Caula. El president de la federació, l’urgellenc Ferran Aril, va remarcar la «bona salut» del bàsquet català i el creixement del femení.