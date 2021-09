Capitalitat. Un concepte complicat de pronunciar, com va demostrar ahir en la seva al·locució la secretària d’Esports de la Generalitat, una dona de bàsquet de tota la vida com Anna Caula. Però tot i la dificultat, és un mot que a Manresa, per la qual cosa respecta a l’esport de la cistella, es coneix bé. I ara l’exercirà de manera oficial. Des d’ahir al vespre, la capital bagenca ha rebut l’encàrrec de la Capitalitat del Bàsquet Femení a Catalunya, acollida de mans de Malgrat de Mar, que l’ha assumida durant més d’un any i mig per culpa de la pandèmia. Abans ho havien fet Sant Feliu de Llobregat, Girona i Igualada.

L’acte de traspàs va tenir lloc en un acte amb presència institucional i esportiva de primer ordre a l’Ateneu de les Bases de la ciutat manresana. Representants de la federació, municipals i esportius van assistir al traspàs de poders i també a un tastet dels quals han de ser uns mesos de reforç de la pràctica del bàsquet per qui, com va dir el president de la Federació Catalana de Basquetbol, Ferran Aril, a les «nenes, noies, joves, dones i senyores».

Programa en tres branques

La comissió organitzadora de l’esdeveniment, personalitzada ahir en la presentadora de l’acte, la periodista Montserrat Xixons, ha preparat un programa que encara no està tancat i estructurat en tres branques. La primera es diu «Competim» i arrencarà ben aviat, demà, amb la celebració de la Lliga Catalana masculina. La setmana que ve també es farà la femenina al Nou Congost. De moment, aquest apartat inclou tornejos i concentracions de les diverses seleccions catalanes.

La segona pota del banc la forma la part anomenada «Participem», amb la celebració de fires, campionats de 3x3 o clínics a la ciutat. La tercera es dirà «Més enllà del bàsquet», amb concursos i exposicions retrospectives, entre d’altres. Es tracte d’un programa que encara no està tancat i que es pot consultar al web habilitat per a la capitalitat, cbfmanresa.cat/cbfmanresa. A l’inici apareix un vídeo que s’ha realitzat expressament per a la celebració, amb la cançó «Poetes» de Sara Roy i amb l’eslògan «Res és casualitat», apel·lant a la relació històrica de Manresa amb el bàsquet.

«Fer soroll»

L’acte central d’ahir va consistir en el traspàs de poders entre l’alcalde de Malgrat de Mar, Joan Mercader, i el de Manresa, Marc Aloy, amb el president de la federació com a transmissor de l’escultura acreditativa. El màxim dirigent federatiu, Ferran Aril, va recordar que «ens trobem en una època marcada pel canvi però en més d’un sentit. D’una banda, volem tornar a la normalitat, però de l’altra no volem que aquesta sigui com abans, sinó que es doni més importància a l’esport femení». Per això va demanar que «feu soroll, que tothom sàpiga que existeixen aquests dotze mesos, difoneu-ho».

Per la seva banda, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va recordar l’equip femení de Manresa dels anys vuitanta que «per edat no havia vist, però del qual es parlava a casa. Moltes sortien de l’escola Badia Solé, on a casa meva havien impartit classe, i era bo veure-les com arribaven a l’elit». Aloy va recordar que «Manresa ja era capital del bàsquet i ara la rebem oficialment» i va exhortar a «fer un esforç per posar al mateix nivell l’esport masculí i femení i arribar a la igualtat plena». Abans, el regidor d’Esports, Toni Massegú, havia recordat tots els mèrits de la ciutat per rebre el reconeixement i va agrair els esforços a Valentí Junyent i Francesc de Puig, com a impulsors, als grups municipals i a la comissió organitzadora. També va desvelar que es buscarà un emplaçament a la ciutat per batejar-lo amb el nom de la pionera del bàsquet femení a Manresa Maria Ciuraneta.

I tornant a Anna Caula, va recordar que «segurament no assistiré a cap acte que em representi més que aquest. He jugat tots els papers, en el bàsquet, menys el d’àrbitre. Hem de difondre actes com aquest perquè del que no es parla, no existeix. Només així trencarem sostres de vidre». Manresa inicia un any per mirar d’aconseguir-ho.