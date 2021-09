Després del parèntesi de la temporada passada com a conseqüència de la crisi sanitària, el futbol manresà recupera el popular Torneig Interbarris, la competició de pretemporada que aplega tots els clubs de la capital del Bages. Malauradament, enguany no serà ben bé així, i l’absència del CF Pare Ignasi Puig i de la UE Balconada, és a dir, de dos dels cinc clubs de barri de la ciutat, traurà llustre a la competició.

La dotzena edició del Torneig Interbarris la disputaran el CF la Font dels Capellans 2020 (Quarta Catalana), el Club Gimnàstic de Manresa (Quarta Catalana), el juvenil B del CE Manresa (Preferent Juvenil), el santjoanenc Palillo CF (Quarta Catalana), el FC Pirinaica B (Tercera Catalana) i la UE Sant Pau (Tercera Catalana), vigent campió del trofeu.

Tal com es va fer en l’última edició, els sis equips participants es dividiran en dos grups per disputar els triangulars que han de permetre dirimir els dos finalistes. Aquesta primera fase es jugarà dissabte, al Municipal de Les Cots, seu de tota la competició, i les sis confrontacions tindran una durada de 30 minuts. Així doncs, a partir de les 19 hores, els tres equips que configuren el grup B (el juvenil B del CE Manresa, el Palillo CF i el CF la Font dels Capellans) s’enfrontaran per decidir el primer finalista. Dues hores després, s’iniciarà el primer partit del grup A, integrat pel FC Pirinaica B, la UE Sant Pau i el nou primer equip del Club Gimnàstic de Manresa.

La final del Torneig Interbarris masculí es jugarà diumenge, a partir de les 12.30 hores.

Segona edició del torneig femení

L’aposta pel futbol femení del Gimnàstic de Manresa i del FC Pirinaica propicia que, per segona vegada, els primers equips femenins d’ambdues entitats dirimeixin la versió femenina del Torneig Interbarris, a partit únic, diumenge (10.30 hores).

En l’acte de presentació, Toni Massegú, regidor d’Esports, va considerar aquesta edició «especial», perquè «suposa recuperar certa normalitat en l’àmbit esportiu». «A més, ens permet presentar en societat el Club de Futbol la Font dels Capellans 2020, coorganitzador del torneig», va emfasitzar. Esteve Olivella, directiu de la FCF i delegat al Bages-Berguedà-Cerdanya va destacar «el compromís de tots els clubs. Tothom s’implica en cada edició com si fos l’última» va sentenciar.

Per la seva part, Francesc Álvarez, vicepresident del CF Pare Ignasi Puig va declarar ahir a Regió7 que el club al qual representa i la UE Balconada «no volen interferir en el desenvolupament del Torneig Interbarris d’enguany. Per això, ambdues entitats no exposaran les causes per les quals els seus primers equips no hi participen fins la setmana vinent».