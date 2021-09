L’hora de la veritat. Després d’una llarga i intensa pretemporada de 52 dies, el Centre d’Esports Manresa afronta demà, a les 18 hores, a l’estadi Narcís Sala, feu de la UE Sant Andreu, la primera jornada de lliga del grup 5è de Tercera Divisió. Els blanc-i-vermells obriran la competició al terreny de joc d’un dels teòrics favorits a l’ascens amb les baixes ja conegudes dels carrilers Nil Pradas i Toni Sureda i del central Joan Castanyer. El jugador de Santa Cecília de Voltregà té un edema ossi i una lesió al cartílag del turmell dret. En contraposició, Ferran Costa recupera el centrecampista Nil Garrido. El tècnic blanc-i-vermell assenyala que, «al Narcís Sala, hem de saber trobar l’equilibri entre el fet de neutralitzar les qualitats de l’oponent i la vocació de ser fidels al nostre estil de joc, basat a tenir la possessió de la pilota per generar accions ofensives». Costa considera fonamental «iniciar el partit amb bones sensacions, per assentar-nos i créixer. Les primeres jornades són complicades, tant a nivell de joc com en el vessant emocional».