No és cert que el Nou Congost hagi estat completament tancat al públic durant un any i mig. En aquest temps, sobretot a final de la temporada passada de bàsquet, s’hi van disputar partits de la Joviat femenina, dels júniors i cadets masculins del Catalana Occident i, fins i tot, la fase final del Campionat de Catalunya cadet femení. Però es pot dir que aquest cap de setmana es començarà a recuperar amb força el batec del pavelló més emblemàtic de la Catalunya Central, una instal·lació que, en els últims divuit mesos, ha acollit massa silencis.

Ho va començar a fer ahir amb l’homenatge a les jugadores que van fer brillar el bàsquet femení manresà entre el 1985 i el 1992 a la màxima categoria. Va ser com una mena d’aclucada d’ull a un passat en què la instal·lació no existia i un relleu cap al futur, el que es començarà a viure avui amb la Lliga Catalana masculina, per fi amb aficionats a les graderies, ni que només sigui el 30% de la capacitat.

Cares alegres

Aquest retorn dels espectadors als pavellons, que s’ha de fer general a totes les instal·lacions del nostre territori des de l’inici de la temporada, comporta la recuperació d’alguns vells costums. És cert que encara cal mantenir distàncies i anar amb la mascareta, però a través d’ella s’endevinen alegria i somriure. Ahir, una bona oportunitat va ser l’homenatge a les jugadores manresanes, un acte que es va haver d’ajornar i que finalment ha coincidit amb l’inici de la Capitalitat del Bàsquet Femení català per part de la ciutat.

Un centenar llarg de persones van seure en unes graderies inferiors del Nou Congost òrfenes d’espectadors durant massa temps i preparades per al cap de setmana d’esport de primer nivell. L’organització de l’acte va ser tot un èxit i va complir les expectatives de l’organització, les de recordar un temps que ara podria tornar amb la creació del nou equip de bàsquet femení, el Manresa Club Bàsquet Femení.

El partit d’ahir va aplegar una trentena de jugadores de l’equip manresà d’aquells anys, el Sant Francesc, el Pryca o el Font Vella, davant d’una representació de basquetbolistes que s’hi van enfrontar aleshores, dirigides per la mítica i emocionadíssima Maria Planas. Amb la direcció dels col·legiats José Antonio Martín Bertran i Pilar Landeira, i un reconeixement a la iniciativa «Bàsquet per a tothom» d’Ampans, va ser una hora i mitja en què gairebé totes les homenatjades van demostrar que, tot i el pes inexorable dels anys, no han perdut la visió de joc que les va dur a l’elit. Algunes, fins i tot, van mostrar un envejable estat de forma.

El 24-35 final per a les foranes va ser una anècdota en una jornada de festa imaginada mesos enrere per les impulsores de l’acte, Mònica Valentí i Tere Almoguera. Tant de bo l’alegria de la gent que va ser ahir al Congost sigui el preludi del final de la foscor i d’una distopia que no hauria de tornar.