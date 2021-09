La veterana corredora de muntanya manresana Teresa Forn, del Club Esportiu Cerdanya-Pirineus, va acabar en setena posició el trail de la Vall del Tena, una cursa que es disputa cada any en territori aragonès i en la qual, segons ella mateixa va reconèixer, va pagar l'esforç de proves anteriors. Forn va finalitzar la cursa, de 77 quilòmetres, en un temps de 21 hores 59 minuts i 9 segons. Va guanyar la seva categoria d'edat, de la qual n'era l'única participant.

La prova va ser guanyada per Mar Vidal, del Club GMS, amb un temps de 15.25.11, seguida per Claudia Gutiérrez (Os20 Trail Team), amb 15.57.12 i tercera va ser Carla Junquera, del Tierra Trágame, amb 17.41.59. En la categoria masculina la victòria va correspondre a Jonatan Tejada, del Sherpa, amb un temps de 13.24.14.

Forn venia de ser sisena a la Challenge del Montcalm la setmana anterior i ella mateixa explica que és probable que no es recuperés a temps per fer un millor registre a la Vall del Tena i espera estar recuperada per afrontar la Ultra Trail Guara Somontano, prova que s'ha de fer, també en territori aragonès, entre el 25 i el 26 de setembre pròxims.