Després del parèntesi d’una temporada com a conseqüència de la crisi sanitària, el Club Gimnàstic de Manresa va reprendre l’organització de dos dels seus torneigs estiuencs. El primer en disputar-se va ser el Trofeu Gimnàstic 2021. Van dirimir el guanyador el juvenil B del club escapulat (Preferent Juvenil) i la UE Cornellà C, la formació juvenil del club del Baix Llobregat que milita a la mateixa categoria. Es van imposar els amfitrions per 2 a 1. La nova formació sènior del Club Gimnàstic de Manresa (Quarta Catalana) va competir amb la UE Sant Pau (Tercera Catalana) per decidir el campió de la 43a edició del Trofeu Ciutat de Manresa. L’equip de Marc Andreu es va imposar als amfitrions (0 a 1) amb un gol de Roger Blanes en els últims minuts del primer període.